Pandemia, desconcierto y sabiduría

Varios deportistas de la delegación francesa de los Juegos Militares Olímpicos, organizados a fines de octubre en Wuhan, China, de regreso a Francia, manifestaron preocupación y se quejaron de tener síntomas desconocidos de dolores y cansancio que nunca habían sentidos antes. En los Juegos Olímpicos participaron 10.000 atletas representando a 100 naciones. Muchos de los deportistas de alto nivel.

Los atletas contaminados y sus testimonios podrían ser claves para la difícil búsqueda del origen del COVID-19.

La francesa Elodie Clouvel, Campeona del Mundo de Pentatlón Moderno, hizo público en una entrevista su caso y el de otros atletas que sufrieron síntomas, algunos de hecho faltaron a sus entrenamientos a causa del cansancio y fuerte fiebre. En su momento fueron atendidos por el cuerpo médico militar de dicha delegación, quienes afirman, que muchos de los participantes franceses estuvieron enfermos.

Sus testimonios se suman al trabajo de investigación relacionado al caso del Sr Hammar, (42 años) contaminado el 20/12. Al principio se pensó que era una fuerte gripe, pero al no tener mejoría se le hicieron mas análisis, lo que llevó a los médicos a pensar que se trataba de algo mucho más grave. Finalmente los test conservados en el hospital de Bondy permitieron confirmar que se trataba del coronavirus.

La noticia mediática del contagio de los atletas, no es del agrado de la jerarquía militar involucrada y pidieron a los deportistas no dar detalles a la prensa hasta no tener precisiones.

En este contexto, todo indica que los participantes franceses no son los únicos atletas potencialmente contaminados.

Varios enfermos de la delegación de Suecia y Luxemburgo, el campeón de natación Julien Henx, afirman que tenía una fuerte fiebre y dolores durante el control que se le hizo al bajar del avión de regreso de Wuhan. Otro atleta atestiguó que los contagios existieron a pesar de que el lugar donde vivían se limpiaba varias veces al día.

Teniendo en cuenta la cronología de los eventos, el primer caso reconocido de COVID-19 remonta al 17/11/19, pero los juegos Olímpicos Mundiales se llevaron a cabo del 18 al 27 10/19.

En marzo del 2020, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, dejó entrever en una declaración que el coronavirus fue introducido por la delegación americana que participó en las Olimpíadas. La guerra entre China y los Estados Unidos está oficialmente declarada.

Salir del confinamiento

La cuarentena y otras medidas similares fueron necesarias para frenar la ola de contagio, pero no pueden aplicarse indefinidamente. Europa se prepara para salir del confinamiento, aplicando los límites y las normas necesarias a respetar.

Decidir el proceso del confinamiento de un país es una decisión compleja, pero mucho más difícil es salir del mismo. Ambos procesos se llevaron a cabo en un terreno desconocido y los países tuvieron que aprender a enfrentarse a diversas situaciones, y por el momento sin remedio y sin vacuna contra el virus. Los ensayos y pruebas se aceleran de manera vertiginosa.

En ese sentido, esta semana se pusieron en marcha, conjuntamente entre varios países europeos, un nuevo estudio llamado "Discovery" es un proceso de ensayos que se harán en pacientes contaminados, se trata de 5 protocolos con diferentes tratamientos. Se esperan con impaciencia los resultados de fines de mayo.

Los países europeos deciden terminar con el confinamiento de manera progresiva, teniendo en cuenta las recomendaciones y la opinión de científicos, expertos, investigadores, directores de hospitales y de todos aquellos profesionales que se encuentran en primera línea, siguiendo atentamente las estadísticas que permiten contabilizar baja de ingresos en los hospitales de los casos más graves para evitar la saturación. Se quiere evitar futuros colapsos y que ningún país, como fue el caso de Italia, tenga que elegir entre qué paciente se atiende y cuál se deja morir ante la falta de recursos humanos y reanimadores.

En Europa los países con similares características se intercambian experiencias, aprenden lecciones de sus vecinos comparables, cual de todos los sistemas sanitarios y hospitalarios dio el mejor resultado y fue más eficaz, cual fue la mejor manera de organizar el personal hospitalario tanto empleados como voluntarios, policías, bomberos o la Cruz Roja.

Sin duda aquellos países que fueron previsores tuvieron menos problemas y controlaron mejor la epidemia. También depende en gran medida de la conducta del ciudadano, el nivel de civismo y responsabilidad de cada uno.

La economía

Activar la economía es otro de los motivos determinantes para terminar con el confinamiento. El Estado francés ayudó con el fondo de solidaridad con 1100/E para comercios con menos de 10 empleados y el fondo de desempleo parcial para evitar los despidos masivos (había que evitar que los trabajadores pierdan sus trabajos o que dejaran de percibir totalmente sus ingresos) con serias consecuencias sobre el medios de subsistencia en la vida de la gente. Pero llegó la hora de la reactivación.

Las empresas tienen un rol muy importante y tendrán que hacer prueba de sacrificios, de flexibilidad frente a sus empleados y deberán tener en cuenta la seguridad sanitaria frente al riesgo de contagios.

En Francia y otros países vecinos, escuelas, (en las zonas mas afectadas), bares, resto, teatros, cines, espectáculos, museos, parques, playas y hoteles permanecerán cerrados y todo dependerá de la evolución del virus en los próximos meses.

Hay muchas dudas si se abrirán las fronteras y como serán las vacaciones este verano dentro del espacio europeo.

La interrupción de los intercambios comerciales, el cierre momentáneo de fronteras en algunos casos y todas las medidas adoptadas para contener la propagación del virus tuvo efectos devastadores para la pequeña y mediana empresa. Ahora se buscan nuevos modelos y herramientas de trabajo apoyándose en nuevas tecnologías.

Brasil causa estupor

La actitud de Jair Bolsonaro frente a su pueblo y la falta de medidas contra la propagación del virus conducen sin dudas a Brasil al camino del desastre, con el agravante de poner en riesgo a los países vecinos. Resulta inconcebible que no tenga en cuenta la gravedad de la pandemia y sus consecuencias, como tampoco las recomendaciones de Naciones Unidas y la OMS, que desde marzo insisten que los gobiernos tienen la necesidad y urgencia de adoptar las medidas necesarias para reducir la contaminación.

Los gobiernos y organizaciones internacionales deben asegurar también que todo el mundo tenga acceso a la información pertinente y la transparencia es primordial para fomentar y ayudar a los ciudadanos a que pongan en práctica las correctas medidas de higiene tan necesarias, para protegernos entre todos. Lamentablemente circulan falsas noticias que confunden al ciudadano y crean falsas expectativas o escuchamos declaraciones delirantes como la del presidente Donald Trump, que sugirió el consumo o la inyección de lavandina como paliativo contra el virus. Se ganaron algunas batallas gracias al confinamiento pero no la guerra; el virus sigue circulando y no se podrá volver por mucho tiempo a la vida de antes.