Bolsonaro dijo que el gobierno de Alberto Fernández lleva a la Argentina al socialismo

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que la Argentina marcha "camino al socialismo" y que tiene miles de muertos menos que Brasil por coronavirus por la diferencia en la cantidad de habitantes, al tiempo que elogió el modelo aplicado por Suecia para enfrentar la pandemia.



Al hablar con periodistas en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, Bolsonaro fustigó a los gobernadores e intendentes de Brasil que ejecutan medidas de distanciamiento social, y afirmó que su país se encamina a una realidad de "pobreza" y "miseria" similar a la de partes de África.



Brasil tiene ya más de 13.100 muertos por coronavirus y casi 190.000 casos, mientras que Argentina tiene más de 340 decesos y unos 6.800 contagios.



Bolsonaro fue preguntado sobre la diferencia de muertes por coronavirus entre Argentina y Brasil, teniendo en cuenta que los casos comenzaron a registrarse prácticamente en paralelo, a inicios de marzo, y que mientras el suyo ya es el país con más contagios y fallecimientos de América latina, Argentina es uno de los menos afectados de la región.



"Es sólo hacer la cuenta por millón de habitantes, pero hablemos de Suecia, que no cerró la economía. Ustedes hablan del lado ideológico, ustedes hablan de un país que camina hacia el socialismo, que es la Argentina", dijo Bolsonaro.



Brasil tiene 210 millones de habitantes, más de cuatro veces y media más que los 44 millones de Argentina.



El mandatario brasileño volvió a la carga contra el cierre total o medidas de cuarentena que tomaron los gobernadores desde marzo sobre todo porque aún no ha llegado el pico a Brasil.



"Esta historia del lockdown (cierre o cuarentena) es un fracaso, va a quebrar a Brasil. Les digo a los gobernadores que den marcha atrás, que vamos a dialogar", dijo.



"Es mentira que habrá recuperación económica. (Brasil) No se recuperará. Seremos un país de miserables, hay que enfrenar el virus con coraje, morirán muchos, lamento, lamento, lamento, pero morirán más destrozados por hambre y falta de empleo", subrayó.



El gobierno de Brasil calculó ayer que el Producto Bruto Interno caerá 4,7% en 2020, mientras que la fuga de inversores de la plaza brasileña provocó una devaluación superior al 46% en lo que va del año, con el dólar cotizado este jueves a más de 5,91 reales.