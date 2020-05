Industriales del NOA y NEA piden diferir pago de impuestos por un año

Empresarios del NOA y NEA, nucleados en las uniones industriales de 10 provincias del norte, gestionan un encuentro con el presidente Alberto Fernández para plantearle un proyecto de política diferencial en el marco del COVID-19, pero atendiendo al histórico atraso socioeconómico de la zona.

En concreto solicitan el diferimiento en el pago de impuestos por un año para poder volcar esos fondos a capital productivo y garantizar fuentes laborales y pago de sueldos.

Además, gestionarán una tasa diferencial del 12% para las empresas del NOA y NEA en el caso de acceder al financiamiento de capital de trabajo a través de entidades bancarias.

La presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, admitió que la situación del sector "es complicada, pero tratamos de buscarle la vuelta", y resaltó que para salir adelante "hay que gestionar, como siempre lo hemos hecho".

La referente industrial reveló que esta semana hubo una reunión de la que participaron diez presidentes de las uniones industriales del NOA y NEA para retomar la agenda del sector y poder organizar una reunión con el Presidente de la Nación. Del encuentro cada titular se fue con la tarea de conseguir el respaldo de los gobernadores de sus respectivas provincias para llevar a cabo la gestión ante el jefe de Estado. Para ello se cursaron notas a cada mandatario provincial en este sentido.

"Espero el lunes poder reunirme con (el gobernador Gustavo) Sáenz para poder ultimar detalles y ponernos de acuerdo para que el Gobierno provincial nos acompañe en la gestión", indicó Bibini en diálogo con El Tribuno y resaltó que previamente el mandatario "se comprometió a acompañarnos, así que trataremos de avanzar en este tema".

Respecto del planteo que llevarán a Nación con el respaldo de los gobiernos provinciales, Bibini explicó: "Pedimos un diferimiento impositivo por 365 días, o sea no pagar aportes y contribuciones durante un año para poder disponer de esos fondos como capital de trabajo automático de manera de poder inyectarlo a nuestras empresas".

La titular de la Unión Industrial de Salta llamó a no olvidar que "si bien algunas son de actividad esencial, hay muchas que no lo son y hoy no tienen disponibilidad financiera para poder ponerse en marcha nuevamente".

El objetivo de las instituciones que nuclean a los referentes industriales del norte argentino es poder sortear las dificultades que se agravan por la falta de financiamiento bancario: "Se pretende buscar algún tipo de financiamiento automático".

Bibini agregó que "además, vamos a solicitar una tasa diferencial para el caso de que se pueda acceder al financiamiento bancario, una tasa especial de un 12% para el NOA y NEA, no del 24% como la que proponen hoy las líneas oficiales a través de los bancos".

La referente industrial manifestó que el pedido se sustenta en que "durante todos estos años la región norte del país estuvo olvidada, entonces hay un reclamo histórico que se le hizo al Presidente mientras estaba en campaña y él se comprometió a tener un tratamiento diferencial, sumado a lo que es la coyuntura por el coronavirus".

"La crisis económica que venían atravesando las empresas por la falta de financiamiento y el endeudamiento que hoy tienen por la carga impositiva repercutió aún más y estamos en una situación muy grave", completó.

Los bancos no monetizan

A favor del reclamo de la industria del norte, hay que resaltar que el sector no venía en un período de bonanza económica al momento de la aparición del COVID-19 sino que, muy por el contrario, arrastraban años de inflación y recesión económica. "La crisis se agrava a partir del coronavirus, que se suma a la situación en que estaban las empresas que hoy tienen la cadena de pago cortada y sin poder acceder a un financiamiento concreto porque las líneas finalmente no llegan a las empresas porque no cumplen con los requisitos o no tienen la calificación que piden los bancos", lamentó y apuntó: "Hay trabas y más trabas y la gestión de la unión de empresarios tiene que ver con hacer un pedido puntual de escucha al Presidente de la Nación".

Al día de hoy, "las empresas solo tienen disponible una garantía mixta del fondo de garantías del Gobierno nacional y de lo que pueda tener la empresa para acceder a una tasa del 24% para línea de capital de trabajo que, si bien están disponibles, aunque las empresas presenten carpetas, los bancos no las están monetizando".

"No se concreta ningún préstamo de manera efectiva para las empresas", afirmó Bibini.

Por otra parte, Bibini destacó que buena parte del trabajo y las gestiones que están impulsando las uniones industriales cuentan con el apoyo del sector gremial. "Estamos trabajando para mantener las fuentes de trabajo y seguir sosteniendo la actividad y el empleo".

"Hay que tener en cuenta que toda la economía se va a reactivar a partir del trabajo que se genere y de la mano de obra que uno necesita para poder llevar adelante su producción", indicó y agregó que "el sector privado es quien va a motorizar la economía y es el que tiene que ser acompañado y respaldado para poder hacernos cargo de la producción y que no sea solo una responsabilidad del Estado, a través de una ayuda o de un subsidio, quien salga a sostener a la gente".

"La gente necesita conservar su fuente laboral y nosotros, el sector privado, sabemos cómo hacerlo pero necesitamos la ayuda del Gobierno y el sistema financiero para poder salir adelante", concluyó.

Bibini: “En Salta hay un proyecto interesante”

Apoyo al proyecto del Fondo de Garantías que proponen diputados.

La titular de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, consideró que el proyecto para crear un Fondo de Garantías en Salta “es interesante”.

“Hoy es una herramienta de financiamiento importante porque, a través de varias partidas presupuestarias que el Gobierno provincial asigne a ese Fondo de Garantías, se pueden garantizar los préstamos que alguna entidad financiera o casa subsidiaria pueda otorgar a las empresas para acceder al financiamiento”, evaluó.

Además, indicó que se trata de una herramienta que “hoy se utiliza no solo en la Argentina sino en otros países de Latinoamérica”.

Bibini destacó el debate que se generó en la reunión entre referentes empresarios y los diputados y resaltó el trabajo de los legisladores. “Sería una herramienta muy importante que creo que es fundamental porque las empresas necesitan ponerse en actividad y contar con los recursos necesarios”, concluyó la titular de la Unión Industrial.