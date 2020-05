Denuncian que la AFIP protegió a evasores que tenían cuentas en el exterior

El fiscal federal Federico Delgado presentó una denuncia para que se investigue la actuación de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFP) durante el gobierno de Mauricio Macri ante la posibilidad de que haya existido una “presunta protección de evasores” en una causa en la que se investiga la existencia de 950 cuentas no declaradas en el exterior por un monto total de US$2.600 millones.

Federico Delgado, fiscal federal

La investigación de la denuncia presentada por Delgado se llevará a cabo en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, informaron a Télam fuentes judiciales.

El fiscal federal realizó la presentación luego de llevar adelante una investigación preliminar tras recibir una denuncia presentada por Jorge Gaggero, derivados de la sospecha de un delito de acción pública.

Gaggero, a fines de abril pasado, solicitó una investigación sobre la base de sus conocimientos tributarios, exdirector del Cefid-ar y de una nota periodística publicada por el diario "Tiempo Argentino" el día 15 de abril del corriente año titulada "La trastienda de las 950 cuentas en el exterior y los 2600 millones de dólares que Cambiemos omitió investigar".

Gaggero denunció la presunta protección de evasores por parte de las personas que dirigieron la Administración Federal de Ingresos Públicos antes del 10 de diciembre de 2019.

"No se respetó la cadena de custodia"

Delgado señaló que de la prueba recolectada surge, a grosso modo, “que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún qué pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades” concretada el 10 de diciembre pasado.

“Basta citar para ello, dos párrafos de cuanto expresó el Señor Subdirector General de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva, Mariano Eloy Abbruzzese. Puntualmente afirmó que lo que ocurrió “resiente la capacidad de esta subdirección de garantizar que el universo total de casos sea el que se informa y como fue con precisión la cadena de custodia de dicha información”, citó el fiscal federal a modo de fundamentación.

“Se impone, entonces, judicializar esta investigación preliminar. Con el alcance propio de este tipo de expediente tan incipiente, es evidente que nos enfrentamos a incumplimientos funcionales, encubrimientos, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados y eventualmente con hechos que podrían alterar el blanqueo de capitales previsto en la ley 27260”, sostuvo Delgado.

“Por elementales razones de prudencia no indicamos a quienes, en principio, resultan los imputados más claros porque las situaciones son múltiples y hacerlo ahora implicaría reducir cuestiones que son complejas; sobre todo, en los espacios intermedios de la burocracia. Dicha labor, además, corresponde al Señor juez y al Señor fiscal que finalmente conozcan en los hechos”, agrego el fiscal federal.

Delgado dijo que “de acuerdo con el denunciante, se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias”.

Señaló que la investigación que llevó adelante tras recibir la denuncia “no fue sencilla” debido a que “se realizó en el marco de las restricciones derivadas de la feria extraordinaria que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que adhirió la Procuración General de la Nación”.

“En la práctica, no fue posible recibir declaraciones testimoniales y en este proceso en particular se trata de una cuestión vital. No obstante, sorteamos ese escollo mediante las propias sugerencias derivadas de las disposiciones de la Procuración General de la Nación”, agregó.



La información que recibió de parte de la AFIP en el último mes especifica que “se está desarrollando un análisis integral de toda la información suministrada por la OCDE por los períodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se ordenó en el mes de abril del corriente año la investigación de las cuentas con mayor interés fiscal comprometido con respecto a la información recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la información recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016-“.