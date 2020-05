Coronavirus: Lula denunció un "genocidio" en Brasil

Ante la crisis que vive Brasil con el coronavirus, el expresidente no ahorró críticas a la gestión del presidente Jair Bolsonaro.

Criticado desde todos los frentes, al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, le faltaba el tiro de gracia del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, que declaró en una entrevista que el exmilitar está causando un "genocidio" con su gestión de la crisis del coronavirus.

"El gobierno transforma a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos y eso no puede dar buenos resultados", advirtió Lula, de 74 años, en referencia a los ataques de Bolsonaro contra los gobernadores que tomaron medidas de cuarentena para contener el brote. LE PUEDE INTERESAR Unicef advirtió que más niños podrían morir de otros males Los palestinos conmemoran 72 años de su tragedia colectiva, la Nakba

"El papel de un director es dirigir armónicamente a su orquesta; el de un presidente, construir armónicamente sus decisiones. Bolsonaro ya tendría que haberse reunido con los gobernadores, y el ministro de Salud, con los alcaldes (...) Como soy católico, rezo para que el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por responsabilidad de Bolsonaro", declaró Lula en una entrevista con la agencia AFP.

El exmandatario de izquierda (2003-2010), liberado en noviembre tras pasar 19 meses en la cárcel, se mostró por otro lado alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno de Bolsonaro, excapitán del Ejército, que "no confía en los civiles".



"Hoy en día hay menos civiles que militares en el Palacio del Planalto. Ellos mandan hoy en Brasil. Bolsonaro no confía en los civiles que trabajan con él y si pudiese, colocaría por cada civil un adjunto militar. El país no es un fuerte, es un país de 8,5 millones de km2, tiene que ser gobernado de la forma más democrática posible, y no siempre los militares saben lidiar con la democracia", declaró Lula.

"Los militares hoy tienen más influencia en el gobierno que durante el régimen militar", sentenció sobre la dictadura castrense que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

El exmandatario, que actualmente reside en las afueras de San Pablo, está a favor de someter a Bolsonaro a un juicio político por sus "crímenes de responsabilidad", contrariamente a lo que sostuvo meses atrás, cuando recién salía de prisión en Curitiba.

"No cambié de opinión. Lo que pasa es que no se trata de elegir un presidente hoy y mañana intentar un impeachment . Primero la persona tiene que haber cometido un crimen de responsabilidad. En mi opinión, Bolsonaro cometió varios crímenes de responsabilidad, atentó contra la democracia y las instituciones, contra el pueblo brasileño. No tiene respeto ni siquiera por quienes murieron", dijo Lula.

Consultado sobre el futuro electoral del PT, Lula, que mantiene una intensa agenda política vía internet, se mostró cauto con el armado de alianzas.

"Ya en la elección de Dilma en 2010 tuvimos 10 o 12 partidos, también en 2014", dijo sobre la posibilidad de impulsar una alianza amplia con otros partidos. "Lo que muestra que la cantidad de partidos que te apoyan no significa nada, porque esos mismos partidos que apoyaron a Dilma le dieron el golpe. Entonces, a veces el dicho 'mejor solo que mal acompañado' vale mucho para la política brasileña", concluyó.

Cae la Bolsa de San Pablo

El principal índice de acciones de Brasil cerró ayer con una baja, en una sesión en la que la renuncia del ministro de Salud añadió ruido al escenario político, en medio de un entorno ya complicado para el mercado financiero brasileño debido a la evolución de la pandemia de Covid-19.

Varios resultados corporativos también estuvieron en el centro de la atención, mientras los operadores continúan reevaluando el precio de las acciones después de una cierta recuperación el mes pasado ante un escenario económico que sigue siendo sombrío. Durante la semana el Bovespa acumuló una caída de casi el 3%.

Fuentes: La Nación / AFP