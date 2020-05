Defensa de Zannini pide la nulidad del envío a juicio de la causa por Memorándum con Irán

La defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió hoy la nulidad de la elevación a juicio oral de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la Amia y del procesamiento dictado al actual funcionario nacional.



En un escrito entregado al Tribunal Oral Federal 8 que prepara ese debate oral, el abogado Mariano Fragueiro Frías sostuvo que la instrucción del caso está incompleta y eso impide que las partes conozcan "los hechos sobre los que tratará el juicio", según informaron a Télam fuentes judiciales.



"De esta forma, se garantiza el derecho a defensa de los imputados, ya que es imposible defenderse de algo que no se conoce", se agregó entre los fundamentos del escrito entregado al Tribunal Oral.



Se trata de la causa por el fallido Memorándum con Irán en la que está procesado Zannini, junto a otros acusados como la ex presidenta Cristina Kirchner.



El juicio es preparado por el Tribunal Oral Federal 8 que ya convocó a las partes para ofrecer prueba un año y medio atrás.



Paralelamente en el juzgado federal 11 sigue abierta una parte de la pesquisa vinculada al rol que podría haber tenido el ex secretario general de Interpol Ronald Noble.



Esto "produce un cambio en los hechos sobre los que deberán defenderse los imputados" porque "en el tramo de la causa que se sigue investigando, se busca determinar el grado de responsabilidad que tuvo Interpol en el supuesto encubrimiento ", agregó la defensa.



"Asimismo, los funcionarios de Interpol tienen inmunindad de jurisdicción, esto significa que no pueden ser investigados por un Juez de Instrucción argentino", agregó el abogado defensor.