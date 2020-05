Trump amenaza con cortar los fondos a la OMS y con una posible salida de EEUU

"Si la OMS no se compromete a importantes mejoras sustantivas en los próximos 30 días, haré permanente mi suspensión temporal de fondos y reconsideraré nuestra afiliación al organismo", advirtió Trump en una carta al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la misiva, de cuatro páginas, el mandatario anunció que su gobierno y Tedros "han iniciado ya conversaciones sobre cómo reformar la organización", pero añadió que "no hay tiempo que perder" y que "es necesario actuar rápidamente", según informó la agencia de noticias EFE.

Trump criticó lo que en su opinión es "una alarmante falta de independencia de la OMS de China" y detalló que las reformas que Washington reclama pasan por desvincularse de Beijing.

Ayer, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró durante la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este organismo "fracasó en su misión" de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia de coronavirus, y pidió que asuma sus responsabilidades por ello.

"La OMS no consiguió la suficiente información para atender al mundo, y murieron muchas personas", acusó el responsable de salud del país con más casos y fallecidos por Covid-19 durante la primera asamblea virtual del organismo multilateral.

Trump ordenó el 14 de abril congelar los fondos que su país -el principal donante- aporta a la OMS mientras revisaba el rol del organismo en lo que definió como "el grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus".

La cruzada estadounidense contra la OMS se profundiza mientras Estados Unidos superó los 90.000 muertos por coronavirus y más de 1,5 millones de casos confirmados, convirtiéndose así en el país más afectado por la pandemia.

Ayer, no obstante, la comunidad internacional dio un contundente respaldo a la organización y ratificó en la asamblea del organismo su liderazgo en la pandemia de coronavirus.

“La respuesta de la Secretaría de la OMS al Covid-19 fue más rápida que frente a las epidemias de SARS y MERS”, dos coronavirus anteriores que circularon entre humanos", afirmó el Comité Independiente de Supervisión del organismo en la asamblea realizada por teleconferencia.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que “el liderazgo de la OMS ha sido indiscutible y ha contribuido a la promoción de la cooperación contra la Covid-19”, y en términos similares se expresaron otros mandatarios, entre ellos la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron.

A lo largo de sus más de tres años en la Casa Blanca, a Trump no le tembló la mano para romper con el consenso internacional al retirar a Estados Unidos de la Unesco, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre la crisis climática o del pacto nuclear con Irán.