Bolsonaro llamó "Judas" al su exministro Moro, que hoy declara en su contra ante la policía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó hoy "Judas" a su ex ministro de Justicia y ex juez Sérgio Moro, quien hoy declara ante la Policía Federal para explicar las acusaciones de obstrucción de investigaciones que le realizó públicamente al jefe del Estado.

El presidente afirmó que no permitirá que "nadie pase por arriba de la Constitución", al preguntarse si Moro, que renunció como ministro de Justicia el 24 de abril, interfirió para que no se esclarezca el atentado que Bolsonaro sufrió durante la campaña de 2018, en el cual recibió un cuchillazo en el estómago.

La declaración de Bolsonaro en las redes sociales se dio en el marco de una campaña -con algunas manifestaciones en Brasilia y San Pablo- que lanzaron sus seguidores para denunciar un "golpe de Estado" del Supremo Tribunal Federal (STF), por haber abierto una investigación contra el presidente por los dichos de Moro.

El STF, máxima instancia judicial de Brasil, impidió a Bolsonaro nombrar a un jefe de la Policiía Federal nuevo por tratarse de un comisario amigo.

En ese marco, Moro fue citado este sábado a declarar ante la Policía Federal sobre las acusaciones contra el presidente, al que acusó de cambiar la cúpula de esa fuerza para poder acceder a informaciones secretas de investigaciones pedidas por el Poder Judicial.

Bolsonaro hoy volvió a agitar el fantasma de que Moro ocultó informaciones sobre la investigación del atentado en su contra.

"¿Los que ordenaron el atentado están en Brasilia? Judas, que hoy declara, interfirió para que no se investigara? No haré nada que no esté de acuerdo con la Constitución. Pero tampoco admitiré que haga algo en mi contra y en contra de Brasil pasando por arriba de la Constitución", afirmó Bolsonaro.