Con críticas a la CGT, Aceiteros cerró paritarias y llevó el salario inicial a casi 70 mil pesos

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio y mientras el grueso de los sindicatos patean su negociación salarial para otro momento, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, más conocida como Aceiteros, cerró su paritaria sectorial. La negociación logró llevar el salario inicial de la actividad a los 68,678,00, desde este primero de mayo.

El acuerdo rige hasta el 31 de diciembre de 2020, tiene una cláusula de revisión en agosto y, en términos porcentuales, implica un aumento salarial del 25%, informaron anoche los liderados por Daniel Yofra.

"El planteo de nuestra organización se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores 'alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión', explicó la Federación.

"Asimismo se acordó una suma retroactiva por los meses de enero a abril que representa la diferencia del aumento en los básicos convencionales", agrega el comunicado oficial. En la práctica los aceiteros cobraran una suma no remunerativa por única vez de entre 55 mil y 70 mil pesos.

"Este nuevo logro se consigue en una ardua coyuntura. A la crisis económica y social que dejó tras de sí el gobierno que terminó su mandato el 9 de diciembre de 2019, con el país endeudado, todos los índices en rojo y una clase trabajadora que vio reducir sus ingresos y empeorar sus condiciones de vida sostenidamente año tras año, se le sumó la situación excepcional de público conocimiento de la pandemia global del COVID-19 y sus graves consecuencias en la economía real", especificó el sindicato.

Cuestionamientos a la CGT

"Estábamos pidiendo una actualización del salario acorde a las necesidades de los trabajadores producto de un estudio del INDEC de cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente. Si bien el porcentaje parece elevado, la cifra es mucho más impactante: un trabajador aceitero de la menor categoría va a ganar 68.700 pesos, que es lo que más nos importa a nosotros. La gente mira el porcentaje, nosotros miramos el salario, que es lo más importante y consideramos debería ser el punto de partida de todos los trabajadores que arrancan para poder vivir dignamente", analizó.

Daniel Yofra, secretario general

Además, en declaraciones a El Destape radio, el sindicalista criticó el acuerdo de la UIA y la CGT con el Gobierno para permitir rebajas de hasta 25% en trabajadores suspendidos por falta de actividad.

"No estoy de acuerdo. Está muy mal lo que hacen. Esta CGT está a la altura de las necesidades que tienen las patronales", apuntó.

Además, remarcó que deberían haber hecho un plenario de Secretarios Generales antes de llegar a ese acuerdo. "Hay un gran problema que es la falta de consulta en todos los acuerdos. Hay 4 o 5 dirigentes de la CGT que creen que pueden manejar el destino de todos los trabajadores del país sin consultar ni siquiera en un plenario de Secretarios Generales. Ese es el primer error que veo. No nos consultaron, no hubo un plenario ni una reunión, absolutamente nada", contó.

"Detrás del arreglo de la CGT -agregó-, hay muchos arreglos del sindicato que se han callado. El Gobierno también tiene así una base y una puerta de entrada para ir a la CGT y decir acá bajemos los salarios y listo, como fue en su momento la flexibilización laboral que quiso implementar el macrismo. En ese momento, muchos sindicatos ya venían con sus trabajadores flexibilizados, querían hacerlo a nivel país y la reacción de la clase trabajadora no permitió la reforma laboral. No se va a salir de la crisis bajándole el salario a los trabajadores. Es más tomar decisiones mirando el bolsillos de los empresarios. El problema del capitalismo siempre fue el mismo: no quieren ganar menos, y quieren que lo paguemos los trabajadores".

Consultado por la situación de los aceiteros, Yofra indicó que siguen trabajando porque siempre fueron "una de las excepciones".

"Los compañeros nunca dejaron de trabajar. La actividad sí está bastante parada porque el mundo está parado. La mayoría de las agroexportadoras hacen materia prima para otros países. Así que la merma es bastante considerable y el futuro, bastante incierto. Ojalá mejore pronto porque si no va a haber un problema mayor que la pandemia: el trabajo", concluyó.

"Nadie se salva solo"

Al finalizar, subrayó los términos de la solicitada que se acordara semanas atrás con medio centenar de organizaciones de diferente filiación: "Reafirmamos que nadie se salva solo y destacamos en este marco la tarea de las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros que han continuado trabajando en nuestro sector, exceptuado desde el primer momento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio".

Fuente: Infogremiales e iProfesional