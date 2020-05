Meghan Markle planea publicar su diario personal y crece la preocupación en la familia real 

La adaptación de Meghan Markle a la vida como miembro de la realeza británica no fue lo que ella esperaba y terminó renunciando a sus deberes reales, llevándose al príncipe Harry y a su hijo Archie fuera de Reino Unido. Hoy la duquesa de Sussex está instalada en Los Ángeles, dispuesta a seguir con su nueva vida alejada de los Windsor.

Sin embargo, recientemente se ha especulado sobre la posible existencia de un diario personal en el cual Meghan se refugió durante la época más difícil bajo el escrutinio público. Ese material podría ser publicado en un intento de la ex actriz, de 38 años, para que el mundo conozca su versión de los hechos que terminaron con el llamado Megxit.

Según una de las amigas de la estadounidense en declaraciones al tabloide británico Daily Mail, Markle escribió una crónica en primera persona de su difícil etapa de aspirante a actriz en su país a miembro de la familia real de Gran Bretaña.

Parece que la esposa del príncipe Harry tiene muchas ganas de que “la gente conozca su parte vulnerable”, dijo la amiga de la ex actriz estadounidense al citado medio. “Creo que quiere que la gente sienta compasión hacia ella y que sepa por todo lo que ha pasado, que ha sido de todo menos un cuento de hadas”, dijo.

De actriz a la realeza

En menos de dos años, Markle se comprometió con el hijo de Carlos de Inglaterra, se casó, se convirtió en madre y renunció a su lugar en la corona. Tanto ella como Harry presentaron su renuncia a principios de año y en abril quedó oficializado. Tras dos meses en Canadá, la pareja real se mudó en marzo a California. Junto a su hijo, de un año, viven en una mansión valuada en USD 18 millones que les prestó el empresario Tyler Perry.

El nieto de Isabel II no está pasando su mejor momento personal tras su huida de Reino Unido.

La revista Vanity Fair reveló la semana pasada que Harry se siente solo en Hollywood. Según una fuente de la publicación, el duque de Sussex, de 35 años, se siente “sin timón” al estar sin trabajo y lejos de sus amigos más cercanos, mientras que su esposa tiene a su madre, Doria Ragland, y a sus seres queridos cerca de ella.

La idea de que Markle llevara un diario como royal en Gran Bretaña no sorprendió demasiado a los expertos reales, ya que la entonces protagonista de “Suits” tenía antecedentes con la escritura. Uno de los primeros sacrificios que tuvo que hacer cuando se comprometió con el príncipe Harry en 2017 fue cerrar su blog de lifestyle,The Tig.

Andrew Norton, quien fuera el biógrafo de la princesa Diana y también escribió una biografía de los Sussex, no duda de que Markle se podría aventurar a publicarlo, ya que tendría un enorme beneficio, más allá del económico: ‘Tendría el control total”, señaló.

Además, Norton aseguró que la esposa de Harry es “una buena escritora”.

Libro oficial

Algunos suponen que Markle dejó trascender esta noticia como una manera de presionar para que su libro biográfico, “Finding Freedom” (Encontrando la libertad), que cuenta su vida en Buckingham salga antes del 11 de agosto, que es la fecha estipulada.

Si este proyecto sigue adelante, estaría siguiendo los pasos de Lady Di, la fallecida madre de Harry y su hermano William, quien ayudó a publicar un libro en el que daba su propia versión de la relación entre el príncipe Carlos y su ahora esposa Camilla Parker Bowles, pero también se atrevió a revelar su lucha contra la bulimia y sus pensamientos suicidas.