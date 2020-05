Con dificultades, la Municipalidad de La Caldera logró pagar los sueldos

A través de las redes sociales, el intendente Diego Sumbay se refirió a la situación económica en la que se encuentra la comuna y de crisis que provocó la pandemia por Covid 19.

El jefe comunal habló también de la dificultad para cumplir con los acuerdos salariales pactados con los gremios.

Sumbay contó que el municipio se vio afectado por la disminución de la coparticipación provincial, que depende de la recaudación impositiva de todo el país, lo que afectó la posibilidad de cumplir con la totalidad de lo dispuesto en los acuerdos salariales con los gremios.

“No estamos en condiciones de poder cumplir ahora, por eso les pido a los empleados municipales que entiendan la situación y apelo a su comprensión. No estamos en una situación normal. He estado todos los días en el Grand Bourg buscando financiamiento para cubrir el sueldo de los empleados, pero no pude hacer frente a los aumentos salariales”, admitió.