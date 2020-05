Intensos controles de circulación en los corredores de Saeta

El Ministerio de Seguridad por medio de la Policía de Salta reforzó los operativos preventivos en las unidades del transporte masivo de pasajeros que se encuentra habilitado solo para quienes deban desplazarse a sus lugares de trabajo y que se encuentran comprendidos en las excepciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Las personas detectadas incumpliendo la normativa son descendidas del colectivo y se les labra el acta de infracción correspondiente a la falta.

En todos los casos los pasajeros deben contar con el permiso de circulación por trabajo, la tarjeta COVID – 19 o la documentación que acredite turno médico o bancario con fecha y horario. También están habilitados quienes van a donar sangre. Puede presentar el comprobante desde el celular o impreso.

Los policías y los inspectores de SAETA controlan en los corredores el uso de tapa boca y que los usuarios cuenten con la documentación correspondiente para circular.

En las últimas 48 horas se realizaron 4 mil controles en las distintas unidades de transporte en diferentes recorridos desde el primer servicio hasta las 22 horas. Se detectaron 1700 pasajeros incumpliendo las normativas vigentes por la emergencia sanitaria nacional.

Cabe destacar que la habilitación de circulación por número de documento no incluye el uso de transporte de SAETA. Quienes circulan el día correspondiente a la numeración de DNI deben hacerlo de forma particular no en el transporte masivo. Deben cumplir también con el distanciamiento social y el uso del tapa boca.