Orán: demoraron a un dealer por amenazas

A la víctima no le alcanzó con poner 16 cámaras, tuvo que hacer público el hecho.

Un hombre que vive en el barrio Patrón Costas de Orán tuvo que exponer a la opinión pública la situación de inseguridad que viene padeciendo. Hace más de cuatro años puso 16 cámaras de seguridad en su casa, ubicada en la esquina de las calles Juan Pringles y pasaje Uspallata, ocho en el interior y ocho exteriores. Desde ese momento no paró de captar hechos delictivos, muchos de ellos resueltos gracias a las imágenes registradas por sus cámaras. Desde entonces empezó a recibir amenazas sistemáticas y hasta agresión física dado que "los dealers no pueden vender droga tranquilos y mandan a que me vengan a amenazar para que saque las cámaras", le dijo Antonio a El Tribuno. Hace unos días, personal de la Brigada de Investigaciones demoró a uno de los agresores.

Distintas imágenes exponen a las personas, entre mujeres y hombres, que según Antonio fueron enviadas por los vendedores de droga, a la mayoría se los observa con algún elemento contundente -palo o cuchillo-. "Estos pibes no pueden traficar tranquilos y son los mismos dealer quienes mandan a estos matones, por lo general se trata de exconvictos, quienes vienen a mi casa y rompen puertas, ventanas y amenazan con hacernos boleta a todos", contó días atrás Antonio.

"Con el avance de las tareas investigativas y con el aporte de las imágenes de las cámaras de seguridad, el personal policial logró identificar y concretar la demora de un joven de 19 años, el cual fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía Penal y Juzgado de Garantías en turno dispusieron la detención del sospechoso", informaron fuentes policiales.

Ahora habrá que esperar que la investigación siga su curso y los sabuesos logren dar con el resto de las personas que se ob servan en las imágenes captadas por las cámaras instaladas en la casa de Antonio.