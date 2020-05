Escándalo: Cobro indebido del subsidio IFE en dos comunas

El primer caso está relacionado con un empleado municipal de La Viña, y el otro, con un concejal de Guachipas. Estos hechos salieron a la luz a partir de denuncias de estas irregularidades en las redes sociales. Uno de ellos se trata de un empleado municipal dedicado a los trámites de la población con la Anses, que terminó cobrando un subsidio perteneciente a una vecina. El siguiente hecho es tan grave como el anterior: un concejal cobro 10 mil pesos de la ventanilla del Correo Argentino correspondiente al mismo subsidio que el anterior, el conocido ingreso familiar de emergencia (IFE).

Son hechos bochornosos producidos en pequeñas localidades en donde no se controla a quien realiza los trámites. La falta de conectividad también influye. Los municipios son los encargados de realizar los trámites a los carenciados, y hasta de disponer cuándo y dónde deben cobrar los subsidios.

Ambos casos son una vergüenza. Demuestran la falta de control del Estado. Y los que son parte del Estado se aprovechan de las limitaciones estructurales de los municipios. Solamente uno de estos casos fue denunciado en la Justicia. En el otro, se dijo que "devolverá el dinero porque fue un error".

El gestor municipal

El empleado municipal Alberto Corregidor, de la localidad de La Viña, fue acusado de cobrar un subsidio del ingreso familiar de emergencia (IFE) perteneciente a una vecina aprovechando su fama de gestor de trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social. Según la denunciante, el empleado cargo sus datos en la página online de esta repartición nacional. Al poco tiempo el beneficio tuvo el alta y las claves llegaron a manos de la mujer por medio del acusado. Cuando Margarita asistió el lunes 11 del corriente al Banco Macro de la localidad de El Carril para acceder a su cuenta con la clave de seis dígitos, se dio con la novedad de que alguien ya había cobrado los 10 mil pesos de este beneficio.

Al otro día, la mujer insistió en la entidad bancaria para saber sobre su beneficio, si es que existió una equivocación del pago a un extraño, y le respondieron: "Usted ya vino a cobrar el IFE".

La maniobra habría sido realizada por un empleado municipal que realizaba las cargas de los datos de numerosos vecinos que tramitaban el beneficio conocido como ingreso familiar de emergencia. Lo llamativo es que el sujeto lo hace desde su domicilio particular. En el pequeño pueblo de La Viña no hay quién no le haya pedido un favor para realizar trámites online en Anses.

La intendenta de esta comuna, Elizabeth López, enterada de la situación por medio de una emisora local, llamó al empleado y lo puso en evidencia: "Si vos decís que no tenés nada que ver, andá a la Policía y contá todo lo que sabés; caso contrario, voy a actuar para defender a los vecinos".

La jefa comunal esperó la respuesta del empleado acusado, pero nunca llegó. El gestor tomó licencia médica y no responde el celular. Ahora, las actuaciones están en manos de la Justicia y la comuna debió iniciar un sumario interno preventivo, hasta que la investigación judicial se expida.

Concejal de Guachipas

El concejal Héctor Cari incurrió en el delito de cobro indebido de un subsidio del estado IFE en el correo y delante de numerosos vecinos. El funcionario tomó sus 10 mil pesos y se retiró. La noticia se expandió como reguero de pólvora en la pequeña localidad del sur del Valle de Lerma.

El Tribuno se comunicó con el concejal Cari, pero luego de una somera explicación cortó el contacto con este medio. "Mi abogado va explicar lo que pasó, fue un error, voy a devolver el dinero", señaló.

Cari dijo que no sabía de este subsidio y que lo llamaron para cobrar en el Correo Argentino. Sucede que en las localidades del interior, la falta de cajeros permite aplicar otro método para el pago de subsidios y jubilaciones. Una vez al mes, el Correo asiste a la localidad para hacer el pago de los beneficios. Los testigos mencionaron que el concejal apenas fue nombrado cruzó el salón para ir a cobrar el subsidio y que luego de recibir los 10 mil pesos firmó una planilla, y se marchó hacia el Concejo Deliberante, contiguo al salón municipal donde se estaba pagando a los vecinos. En este caso no hay denuncia formal ni una observación de las autoridades.