Cómo se prepara el boxeo para volver en Las Vegas

El legendario promotor Bob Arum anunció que planifica una cartelera de cinco peleas en el MGM Grand de Las Vegas, la primera de una serie de enfrentamientos que se realizará en los próximos dos meses en el hotel de la ciudad, con fecha pautada para el 9 de junio próximo. Un segundo evento será escenificado dos días después y todos serán transmitidos por ESPN como parte de una serie de carteleras, dos veces a la semana, entre junio y julio en el imponente hotel.

No se permitirá el acceso de aficionados y Arum indicó que los boxeadores y todo el personal involucrado en la organización serán sometidos a pruebas de coronavirus dos veces durante la semana.

Aún se requiere la aprobación de la Comisión Atlética de Nevada, que se reunirá la próxima semana para considerar las reuniones, junto con dos peleas de la UFC, en sus instalaciones de Las Vegas.

Arum aseguró que los boxeadores y entrenadores se someterán a pruebas al llegar a Las Vegas en la semana de la pelea, y serán hospedados en un piso “burbuja” en el MGM Grand. Tendrán permitido comer en los restaurantes aprobados del hotel y entrenarse en el gimnasio de Top Rank.

“Estarán posiblemente los mismos boxeadores que teníamos previstos recientemente, como Shakur Stevenson (medallista olímpico en Río 2016)”, expresó Arum, que también quería contar con el irlandés Michael Conlan, pero quedará al margen por no poder viajar desde su país por las restricciones aéreas.

Arum le dio el crédito a Jim Murren, ex director ejecutivo del MGM, quien lidera un grupo de trabajo que lidia con el virus, de asegurar suficientes pruebas para los boxeadores, jueces, comisionados y todos los involucrados. Dijo que entre 60 y 70 personas serán examinadas sólo el día de la pelea.

Aunque las peleas antes de la pandemia se realizaban en el MGM Grand Garden, con capacidad para 16.000 personas, Arum dijo que los encuentros ahora se llevarán a cabo en el área del centro de convenciones o en un salón del hotel. No se permitirá el ingreso de la prensa al principio, debido a la logística de las pruebas.

Además de las peleas de Arum, el promotor británico Eddie Hearn piensa montar combates el 15 de julio en un sitio muy peculiar: en el jardín de la mansión de su familia, en las afueras de Londres.

Oscar De la Hoya y su promotora Golden Boy trabajan también para volver el 4 de julio, aunque no dio detalles.

El boxeo internacional se propone volver cuanto antes.