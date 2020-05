Alberto Fernández: “Tener en las cárceles personas en situación de riesgo y que el Estado no reaccione es inhumano”

El Gobierno nacional construirá 12 Unidades Sanitarias Carcelarias en la provincia de Buenos Aires, espacios que permitirán sumar 288 plazas para asistir a las personas detenidas afectadas por el Covid-19 y de esa manera evitar el aumento de contagios dentro del Sistema Penitenciario bonaerense.

“Los desafíos no son la mano dura o la mano blanda. Poner mano dura, meter gente presa, pero no construir cárceles no tiene sentido, es solo marketing”, subrayó hoy el presidente Alberto Fernández en La Plata al anunciar una nueva etapa del Plan Argentina Hace para la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios del Gran Buenos Aires.