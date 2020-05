El Martearena, entre los mejores estadios del mundo para ver rugby

El estadio Padre Ernesto Martearena no tiene la capacidad del Principallity de Gales, tampoco la historia del Ellis Park de Sudáfrica o del Eden Park de Nueva Zelanda, pero cuenta con algo en común. El escenario salteño está entre los veinte mejores estadios del mundo para ver rugby, lista en la que también están los campos mencionados y que tiene al Twickenham de Londres y al Parque de los Príncipes de París, entre otros.

La selección la realizó el periodista inglés especializado en rugby Brendan Gallagher y se publicó en el sitio The Rugby Paper. El estadio salteño ocupa el puesto 19 en la lista y comparte la nómina con míticos escenario como el Ellis Park, donde se jugó la final del Mundial de 1995, o el Eden Park, sede de la primera final de una Copa del Mundo de rugby en 1987.



Gallagher no solo hizo una enumeración de los mejores estadios para ver rugby en el mundo sino también una descripción de cada uno. Sobre el Martearena dijo: “Siempre hay sol, hace calor y el cielo es de color celeste perfecto. Esto no es la Buenos Aires cosmopolita, pero el partido que se juega allí es lo más importante que sucede, tanto en la fiesta como en el rugby. Los fanáticos conducen cientos de millas a la redonda y hay un picnic en el estacionamiento y asados alrededor del mismo. El rugby a veces es bastante bueno, pero el entorno y el ambiente nunca fallan”.

El rugby tiene espacio una vez al año en el Martearena. Por la calidad de los partidos y de los rivales se arma toda una fiesta que se desarrolla desde horas antes del inicio del juego. El periodista inglés fue testigo de esa efervescencia cuando llegó a nuestra ciudad en 2009 para realizar la cobertura para el diario The Telegraph del partido que Los Pumas vencieron 24 a 22 a Inglaterra el 13 de junio.

El Martearena tuvo su primera función el 1 de junio 2001 con el amistoso entre las selecciones juveniles de fútbol de Argentina y Sudáfrica, hace ya 19 años. Se lo edificó para que sea sede del Mundial Juvenil sub-20 de fútbol que se disputó ese año en nuestro país. El 10 de julio de 2001 tuvo su primer partido internacional de rugby entre Argentina A frente a Italia donde el triunfo fue para los locales por 62 a 12.

El primer test match, partido oficial, fue el 11 de junio de 2005 entre Los Pumas (35) e Italia (21); el Martearena también recibió dos veces a Inglaterra y fue sede del Rugby Championship en cinco ocasiones (2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) donde Los Pumas se midieron cuatro veces contra Sudáfrica y una frente a Australia. Además, el estadio salteño tiene un acontecimiento que permanecerá indeleble en los anales del rugby nacional ya que el 27 de agosto de 2016 Los Pumas logran vencer por primera a Sudáfrica (26 a 24) jugando en Argentina.

El estadio Martearena recibió reconocimiento internacional integrando esta exclusiva lista de los mejores estadios del mundo para ver rugby. El escenario también lo disfrutó el rugby local ya que el seleccionado salteño, Los Mayuatos, enfrentó allí a Fiji, a Crusaders de Nueva Zelanda, Warathas de Australia, en dos ocasiones, (ambos equipos del Súper Rugby) y hasta fue sede del clásico salteño entre Universitario RC y Gimnasia y Tiro por el torneo Regional del NOA en 2005.

La lista

1º) Principallity (Gales)

2º) Parque de los Príncipes (Francia)

3º) Lansdowne Road (Irlanda)

4º) The Recreation Ground (Inglaterra)

5º) Twickenham (Inglaterra)

6º) Ellis Park (Sudáfrica)

7º) Thomond Park (Inglaterra)

8º) Newlands (Sudáfrica)

9º) Stade Michelin (Francia)

10º) John Oval (N. Zelanda)

11º) Flamini (Italia)

12º) Eden Park (N. Zelanda)

13º) Suncorp (Australia)

14) Yarrow (N. Zelanda)

15º) Nacional (Hong Kong)

16º) Kings Park (Sudáfrica)

17º) Murrayfield (Escocia)

18º) Kingsholm (Inglaterra)

19º) Padre Martearena (Argentina)

20º) Kamaishi Stadium (Japón).