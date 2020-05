Sáenz: “Este es el momento en que todos debemos estar más unidos que nunca"

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de 20 viviendas a familias de Animaná, en un acto que contó con todas las medidas preventivas para COVID-19, y al que asistió sólo un integrante del grupo familiar beneficiario. Las unidades habitacionales fueron construidas y financiadas por el Instituto Provincial de Vivienda, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos. Cuentan con dormitorio, cocina comedor, baño, lavadero cubierto y con las conexiones de los servicios de agua, luz y gas.

Durante el acto, el gobernador Sáenz expresó su alegría por acompañar a estas 20 familias “que hoy, después de esperar mucho tiempo, podrán cumplir el sueño de tener su techo propio; en estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando podemos decir que esta es una gran alegría, para ustedes y para nosotros como Gobierno”.

“Cuando asumimos nos encontramos con un déficit habitacional muy grande; hay muchos salteños que esperan hace largo tiempo su hogar. No hemos tenido un minuto de descanso, pero siempre dije que sin salud, que es lo más importante, no hay educación; sin educación y capacitación no hay trabajo y sin trabajo no hay dignidad. Queremos cumplir con esos pilares fundamentales, que hacen a la calidad de vida de los salteños”, expresó el Gobernador.

En ese sentido, resaltó que “este es el momento en que todos debemos estar más unidos que nunca, con un mismo objetivo que es cuidarnos, cuidar la salud de los salteños, sin mezquindades y sin oportunismos”.

Apeló a la responsabilidad y la conciencia colectiva de cada salteño como la única forma de pelear contra este enemigo invisible y la única vacuna que conocemos hasta el momento. “Tenemos el sueño de pasar lo antes posible por este tiempo tan duro y llegar al final del camino, donde podamos encontrarnos juntos y abrazarnos como antes”, afirmó Sáenz.

Finalmente, dijo que “no sólo vengo a entregarles las llaves de casa propia, sino también a agradecerles a todos y cada uno por entender que tenemos que cuidarnos y cumplir los protocolos establecidos. Gracias a cada salteño, hoy podemos decir que somos una de las provincias argentinas que mejores índices tenemos respecto de esta pandemia, lo cual nos permitió flexibilizar la cuarentena de a poco y en forma ordenada”.

Mirada federal

Por su parte, el intendente local, Rolando Guaymás agradeció “la mirada federal hacia el interior provincial que tiene el gobernador Sáenz y que nos permitirá trabajar juntos por el crecimiento del pueblo de Animaná”.

El presidente del IPV, Gustavo Carrizo, destacó que el organismo sigue trabajando en dar respuesta habitacional en la zona de los Valles Calchaquíes, como San Carlos y Cafayate, y en parajes como San Antonio y Corralito.

Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno, concejales y funcionarios de la localidad, intendentes de localidades vecinas, entre otras autoridades.