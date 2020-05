Preocupación por la seguridad y la falta de recursos contra el COVID-19

Instituciones intermedias de Hipólito Yrigoyen elaboraron una carta abierta dirigida al gobernador de Salta, Dr. Gustavo Sáenz, donde expresan gran preocupación por el estado operativo del sistema de salud y de seguridad en el municipio de la localidad debido a la falta de recursos elementales para llevar adelante la campaña contra la pandemia provocada por la expansión del COVID-19, y solicitar que de manera urgente provea de los recursos necesarios que permitan actuar de manera eficiente a las distintas instituciones que funcionan en el municipio del norte de la provincia, atentos a "los datos epidemiológicos que informan los profesionales sobre la curva de crecimiento exponencial en nuestro país de la pandemia".

Desde Orán

Los firmantes hicieron hincapié además en el reclamo de los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud del hospital cabecera del departamento Orán San Vicente de Paúl por elementos y equipos de protección personal (EPP), y otros recursos necesarios que hacen el funcionamiento del sistema de salud en esa institución.

"Las situaciones expuestas no hacen más que generar preocupación de la comunidad de Hipólito Yrigoyen, dado que no existen garantías de que ese hospital cabecera pueda actuar sin colapsar ante un probable crecimiento de casos positivos de personas infectadas de COVID-19 que sean detectadas en Hipólito Yrigoyen, y en otros municipios del departamento, teniendo en cuenta, y es de público conocimiento, que el hospital San Vicente de Paúl no solo recibe pacientes procedentes de los municipios del departamento Orán, sino también del país vecino de Bolivia y de departamentos aledaños como Gral. San Martín y Rivadavia", expresaron en la carta los vecinos.

Recursos

Por ello, los firmantes de la nota que se dio a conocer en las últimas horas creen que es de suma importancia que se provea de los recursos necesarios a las instituciones de salud y de seguridad del municipio para que puedan actuar de manera eficiente primero en reforzar los trabajos prevención y control y en segundo lugar para contar con los recursos necesarios en los centros de recuperación que se logren preparar ante un probable brote de casos positivos de COVID-19

Los vecinos remarcan que el hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen se encuentra hoy en una situación que consideran crítica, ante la falta de elementos y EPP, falta de médicos especialistas, enfermeros, personal de mantenimiento, elementos descartables, equipos de riesgo biológico, tubos de oxígeno y manómetros, camas, colchones, ropa de cama, entre otros insumos.

Los vecinos también resaltaron que el destacamento policial, Comisaría 22, cuenta con poco recurso humano para cumplir con la demanda del servicio, con un solo móvil policial, el cual el día 29 de marzo dejó de funcionar ya que esporádicamente se descompone y deja sin móvil policial al destacamento ante cualquier emergencia.

También el dengue

Los ciudadanos remarcan que no solo luchan contra la expansión de la pandemia por el COVID-19, sino también contra el dengue. En este sentido aseguraron en la carta abierta que “coincidimos con usted” sobre la frase que se hizo pública en distintos medios con relación a que es una línea de pensamiento preservar la vida por sobre todas las cosas.

Los vecinos pusieron espacial énfasis también en este punto sobre la propagación del dengue que ha provocado intensos rebrotes en diversos lugares de la provincia.