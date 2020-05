Scocco madura su futuro en River

El delantero no tiene definido donde continuará su carrera profesional. Newell’s Old Boys, el club en el que se formó, está interesado en repatriarlo.

La decisión del goleador Ignacio Scocco de continuar o no en River Plate después del 30 de junio, y las posibles partidas de Lucas Martínez Quarta y Nicolás de la Cruz al fútbol europeo son los temas que desvelan al entrenador Marcelo Gallardo, quien diagrama la conformación del plantel en épocas sin fútbol debido a la pandemia de coronavirus, con la premisa de seguir siendo protagonistas cuando se reanude la actividad

En ese sentido, Nacho Scocco, seducido por Newell’s Old Boys, el club en el que se formó, terminará su contrato con River el 30 de junio y recién unos días antes definirá su continuidad, pese a que en febrero pasado recibió una oferta para extender su vínculo y dialogó sobre el tema con el Muñeco Gallardo, quien le reiteró que deseaba tenerlo en el plantel.

Según reveló a Télam una fuente cercana al cuerpo técnico riverplatense, la decisión de Scocco de dilatar su respuesta hasta junio no cayó demasiado bien en los dirigentes de River, aunque el tema no es una gran preocupación debido al nivel de incertidumbre que rige sobre lo que va a suceder con el fútbol en el corto plazo, con las especulaciones sobre su reanudación debido a la irrupción del coronavirus que paralizó la actividad en marzo pasado.

“La decisión está en manos de Scocco, ya le dimos una propuesta en su momento y él prefirió esperar para decidir donde va a jugar, tanto el entrenador como nosotros ya le dijimos que lo queríamos”, dijo el presidente del club, Rodolfo D’Onofrio hace algunos días al ser consultado por el tema.

Scocco había planteado dudas en su continuidad en el club ante la posibilidad de no poder tener un lugar en el equipo titular porque en su puesto rindieron muy bien Matías Suárez y el colombiano Rafael Santos Borré, eso lo obligó a ingresar siempre en los segundos tiempos de cada partido.

En tanto, desde el lado de Newell’s, el club en el que Scocco inició su carrera y jugó en dos períodos, el último hasta 2017 (fue campeón en 2004 y luego en 2013) se acercaron durante las últimas semanas para tentarlo con un regreso, para que se sume a otros históricos ‘leprosos‘ como ‘Maxi‘ Rodríguez y Pablo Pérez, quienes desean que el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka vuelva a pelear los campeonatos.

De todas maneras, más allá de los sentimental, Nacho tiene a sus 34 años ofertas para irse al exterior, una del Alavés español y la otra del Inter de Porto Alegre brasileño que dirige Eduardo Chacho Coudet.

Scocco no es el único caso que River debe resolver ya que también finalizarán sus contratos los arqueros suplentes Enrique Bologna y Germán Lux, y el zaguero juvenil Kevin Sibile.

En el caso del juvenil Sibile, se irá del club con el pase en su poder, mientras que la comisión directiva espera que el Gallardo defina con cuál de los dos arqueros se quedará como suplente de Franco Armani, ya que la intención es que Ezequiel Centurión, de las divisiones inferiores del club y próximo a cumplir 23 años, sea el tercero en el plantel.