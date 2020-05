Aprendiendo a boxear con Maravilla Martínez

El ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez lanzó un curso de boxeo online durante la pandemia del coronavirus, en el que enseñará las técnicas, tácticas y estrategias que le permitieron ser considerado uno de los mejores medianos de los últimos tiempos a nivel nacional y mundial.

“Aprendé a boxear con Maravilla” es una propuesta audiovisual, dividida en catorce clases grabadas, que están cargadas en la página web www.maravillamartinez.tv.

La primera clase -libre y gratuita- es apta para todos aquellos que quieran aprender los aspectos básicos de este deporte, por lo que no es necesario tener conocimientos previos. A partir de la segunda clase el curso deja de ser gratuito y quienes estén interesados en completar las 14 clases deberán abonar $3.350. Entre los temas que se dictarán por clase están estilos de defensa y ataque, la psicología del combate y estilos de boxeadores, entre otros.

El curso se propone, mediante clases teóricas y prácticas, explicar los fundamentos del boxeo y revelar algunos de los secretos que le permitieron mantenerse durante décadas en lo más alto.

“En este curso online podrás encontrar consejos y trucos para empezar a boxear como lo hace un campeón. Porque si yo pude, vos también podés. Tenés que creer. Y descubrir tu verdadero potencial. Muchas veces partimos de premisas equivocadas. Pensamos que si nos va mal, somos unos fracasados. Pero no es así. Ser derrotado y ser fracasado no es lo mismo”, expresó el quilmeño, de cuarentena en el sur de Madrid.

“El boxeo no es tirar golpes solamente, es el manejo del tiempo y la distancia. De nada sirve pegar 100 si recibís 50. Yo prefiero pegar una vez y que no me golpeen ninguna. Acá sirve ganar 1 a 0. Por eso, en estas clases aprendemos a cuidar la salud ante todo, para eso hay que saber moverse, caminar el ring...”, manifestó Maravilla Martínez.

El ex campeón mundial de los medianos, de 45 años y que vive en la capital española desde el 2000, admitió: “Todavía no tengo el rival confirmado, pero yo sigo entrenando, hago mantenimiento tres veces por semana. Estoy bien. Me siento fuerte y soy mejor boxeador que antes. Si Evander Holyfield vuelve a los 57 años, entonces ¿por qué yo no puedo lograrlo? Me llena de motivación ver cómo un campeonazo decide regresar”.

Su última pelea data del 7 de junio de 2014, cuando perdió por la vía rápida con el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York por el campeonato mundial de los medianos.

El cetro mundialista lo había ganado el 15 de septiembre de 2012 cuando venció por puntos (decisión unánime) al mexicano Julio César Chávez Jr. en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. Su única defensa exitosa del título mediano fue frente al británico Martin Murray el 27 de abril de 2013, al que también venció por unanimidad en puntos.