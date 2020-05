Le robaron el auto y aún no le dan respuestas

El lunes al mediodía un hombre que había salido a hacer unas compras y pasó a ver a una de sus tías en el barrio Casino sufrió el robo del vehículo: un Gol Trend patente AB037 de color celeste. Radicó la denuncia en la comisaría de San Remo. El hecho se viralizó rápidamente, a tal punto que esa misma jornada, por la noche, pero siguen sin tener novedades concretas, afirmó Carina Costello, la dueña del Gol Trend y periodista de El Tribuno.

Cuando el damnificado subió las escaleras para ver a su tía, al parecer las llaves del auto se le habían caído. Pasaron unos 10 minutos, bajó y el vehículo ya no estaba. De inmediato llamó al 911, desde donde le tomaron los primeros datos, una vecina manifestó que minutos después que subió al departamento, por el lugar pasó una moto con dos hombres, uno tenía buzo de color verde.

Toda la información que hasta el momento pudieron recabar las víctimas del robo y posterior extorsión fue gracias al contacto con las redes sociales, medios de comunicación y la interacción con vecinos y amigos, ya que desde los organismos oficiales hasta el momento no le dieron ningún tipo de respuestas. Frente a la desesperación de haber sufrido el robo del vehículo, fruto de muchos años de trabajo, la pareja llamó en reiteradas oportunidades a la Brigada de Investigaciones a cargo del caso, pero hasta anoche no tenían ningún tipo de novedad. Lo único que le dijeron es que “sospechan que el vehículo esté en el barrio Solidaridad”, lo mismo que los dueños del vehículo señalaron desde un primer momento gracias a los datos aportados por vecinos y amigos.

Según información que pudieron recoger por su cuenta, el auto fue visto por última vez en la zona de la ruta provincial 26, cerca de una estación de servicios.