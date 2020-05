Villa será indagado la semana próxima por violencia de género

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, fue citado a declaración indagatoria para el 13 de mayo en el marco de la causa en la que se lo investiga por violencia de género, tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés, informaron a Télam fuentes judiciales.

En tanto, el jugador de la selección colombiana está convocado para mañana, en audiencia virtual, para ratificar o rectificar ante la fiscal Verónica Pérez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría, su denuncia contra su ex novia por ‘extorsión y amenazas‘.

En la indagatoria de la semana próxima, Villa deberá responder por los cargos que aparecen en la denuncia en su contra, presentados por Fernando Burlando, abogado de Cortés, de 25 años y también colombiana.

En su denuncia penal, la ex pareja de Villa habló de ‘golpes reiterados, amenazas y extorsión‘ contra ella, su hija de 6 años y sus padres -quienes viven en la ciudad colombiana de Medellín- y el intento de echarla de la vivienda que compartían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.

Cortés denunció el 28 de abril a Villa por ‘agresiones físicas y psicológicas‘, al tiempo que publicaba en las redes sociales fotos con heridas en su rostro y marcas en sus brazos, piernas y cabeza.

Al respecto, explicó: “No son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi ex pareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos. Como dije (...), denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años”.

“Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente”, afirmó la joven y adjuntó el dictamen del médico forense que la revisó al momento de hacer la denuncia.

En tanto, Villa replicaba con una denuncia ‘por extorsión y amenazas‘ contra su ex pareja, al denunciar en un video publicado en su cuenta de Instagram que Cortés le pedía ‘150 mil dólares‘ para separarse y retornar a Colombia.

Esa es la denuncia que Villa deberá ratificar o rectificar mañana, toda vez que la semana pasada no lo hizo cuando la fiscalía lo había citado para el trámite de rigor en esos casos.