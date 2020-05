El rugby inglés y Figallo, con un impacto drástico

El presidente ejecutivo del Rugby Football Union (RFU), Bill Sweeney, admitió que el impacto puede ser “catastrófico” si el rugby inglés, paralizado por la pandemia de coronavirus, no retoma su actividad e incluso no descartó la posibilidad de solicitar una ayuda al Gobierno.

Entre los jugadores que sufren las consecuencias por este parate, están el salteño y exjugador del Jockey Club, Juan “Chipi” Figallo. El pilar de 32 años, que milita en Saracens desde el 2014, ya había sufrido la merma de sus haberes en abril de este año cuando la pandemia llegó a Inglaterra.

Cabe destacar que el Saracens tuvo que descender de la Premiership (primera división del rugby inglés), por no respetar los topes salariales y pese al descenso, El Chipi decidió continuar su carrera y buscar el ascenso.

Por otro lado, Sweeney reveló que la RFU perdió 18 millones de dólares a causa de la inactividad y que esa cifra ascenderá a 133 millones si se cancelan los partidos internacionales de noviembre próximo.

La posibilidad de tener que posponer los cotejos del Torneo de las Seis Naciones 2020 o jugar la próxima edición a puertas cerradas agudizaría aún más la crisis del sector.

“El 85 por ciento de nuestros ingresos provienen de ser locales en los partido a celebrarse en Twickenham”, dijo Sweeney en una reunión del comité del Reino Unido de Digital, Cultura, Medios y Deporte (DCMS).

“Si nos encontramos en una situación en la que estamos hablando de que los partidos de las Seis Naciones se verán afectados durante febrero y marzo de 2021, entonces tendríamos que acudir al gobierno por algún tipo de apoyo”, dijo el dirigente en un tono de preocupación.

Por su parte, el presidente de la English Football League (EFL), Rick Parry, y el presidente ejecutivo de la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales (BCE), Tom Harrison, también explicaron a los políticos la gravedad de la crisis financiera que enfrentan sus deportes.

Las fechas del Seis Naciones de este año están programadas para recuperarse en octubre y noviembre, e Inglaterra tendrá que jugar la ventana de noviembre después, partidos que no hay seguridad de que se jueguen.