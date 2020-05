Científicos advierten sobre una posible relación entre coronavirus y la enfermedad de Kawasaki

Los casos de niñas y niños de Estados Unidos, Inglaterra e Italia que presentaron un cuadro similar al síndrome de Kawasaki podrían estar vinculados al nuevo coronavirus, volvieron a advertir hoy especialistas británicos en un artículo publicado en The Lancet, una de las publicaciones de ciencia más importante del mundo.



Los primeros casos, cuya información comenzó a circular la semana pasada en medios británicos, se encuentran hoy reportados en la revista científica con la "intención", según sus autores, de alertar a la comunidad pediátrica y "optimizar el reconocimiento y manejo temprano".



"Se trata de pocos casos en zonas donde la circulación del virus es altísima, como por ejemplo, en Nueva York. En Argentina no se ha registrado ningún caso de este tipo. Y lo que sabemos hasta hoy es que el número de casos de niños con Covid-19 es bajo y son casos leves", señaló a Télam Lourdes Arruvito, médica e investigadora del Inbirs, que depende de la UBA y de Conicet.



Y continuó: "Lo que hay es una asociación potencial entre la enfermedad Covid-19 y la presencia el síndrome de Kawasaki, que es una enfermedad rarísima que se puede dar en niños o en adultos y que consiste en la inflamación a nivel de los vasos sanguíneos".



En el artículo de The Lancet, publicado bajo el título "Shock hiperinflamatorio" en niños durante la pandemia de Covid-19", médicos del Servicio de Recuperación del Sur del Támesis en Londres, Reino Unido, alertaron que "durante un período de 10 días a mediados de abril de 2020, observamos un grupo sin precedentes de ocho niños con shock hiperinflamatorio, que muestran características similares a la enfermedad de Kawasaki", de los cuales uno falleció y el resto se recuperó.



Los autores señalaron que "las presentaciones clínicas fueron similares, con fiebre implacable (38–40° C), erupción cutánea variable, conjuntivitis, edema periférico y dolor generalizado en las extremidades con síntomas gastrointestinales significativos" y, si bien ninguno tenía compromiso respiratorio, siete "requirieron ventilación mecánica para la estabilización cardiovascular".



El artículo destacó que al principio todos dieron negativos en el test del nuevo coronavirus; sin embargo, al repetir el estudio dos de los niños dieron positivo para SARS-CoV-2 (incluido el niño que murió).



Los especialistas indican, además, que al cierre del envío de ese articulo, la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital de niños Evelina London "ha manejado a más de 20 niños con una presentación clínica similar (incluido los ocho de mencionados antes)".



En ese contexto, los autores sugieren que "este cuadro clínico representa un nuevo fenómeno que afecta a niños previamente asintomáticos con infección por SARS-CoV-2 que se manifiesta como un síndrome hiperinflamatorio con afectación multiorgánica similar al síndrome de shock de la enfermedad de Kawasaki".



El 5 de mayo, al menos 15 niños estaban hospitalizados en Nueva York con un cuadro como el descrito en el artículo de The Lancet. El alcalde, Bill de Blasio, sostuvo que eran "suficientes para decir que aunque es poco común, comparado con los cientos de miles de personas con Covid-19, es causa de preocupación".



Arruvito, quien participará de un estudio que busca definir la prevalencia del nuevo coronavirus en niños, niñas y adolescentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), busca analizar su respuesta inmune y describir las características de los que desarrollaron enfermedad más grave. Y señaló que "el vínculo entre la aparición de estos casos y el coronavirus aún no se sabe".



"Una posibilidad es que se trate de una respuesta exagerada del organismo, pero la realidad es que aún se desconoce y hay que llevar tranquilidad porque son casos muy excepcionales", sostuvo.