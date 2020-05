“Djokovic tendrá que vacunarse”

Nadal dijo que el serbio no tiene opción si quiere seguir jugando.

El español Rafael Nadal, 12 veces campeón en Roland Garros y considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, indicó que si para volver a competir en el circuito es necesario ponerse una vacuna contra el coronavirus, entonces Novak Djokovic “deberá hacerlo”, en respuesta a la reticencia del serbio manifestada semanas atrás.

“Cada uno es libre y no soy nadie para exigirle nada a nadie, pero uno debe regirse por las normas que hay en el circuito. Si nos obligan a ponernos la vacuna, Djokovic se tendrá que vacunar si es que quiere seguir jugando al tenis. Si la ATP o la ITF nos obligan, tendremos que hacerlo al igual que ya tenemos restricciones a la hora de tomar medicamentos por los controles de doping, hay que cumplir las reglas”, subrayó Nadal.

En ese contexto, varios países están trabajando para encontrar una vacuna contra la COVID-19 y se menciona la posibilidad de que en el caso del tenis, los organismos la hagan obligatoria para poder competir con total garantías, en un circuito que está paralizado desde el 8 de marzo pasado y con fecha tentativa de regreso para el 13 de julio (para la ATP y la WTA).

El serbio Djokovic, actual número uno, indicó hace un par de semanas que no estaba muy de acuerdo en tener que vacunarse y que no sabe cómo reaccionaría en el caso de que lo obligaran a hacerlo.