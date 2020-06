Murió un hermano de Pamela David a los 23 años

Pamela David atraviesa un duro momento tras la confirmación de la muerte de su hermano, Franco, de 22 años, en Santiago del Estero. El joven había sido trasladado al hospital regional luego de un incidente en su vivienda del barrio Jorge Newbery, donde personal policial lo encontró con una sábana en el cuello.

Según las primeras versiones, y de acuerdo pudo averiguar Teleshow, durante la mañana de este domingo la policía recibió un llamado en el que se solicitaba ayuda porque el joven estaba encerrado en una habitación. Cuando el personal policial llegó al lugar tuvo que derribar la puerta y trasladó a Franco David hacia el establecimiento sanitario, aunque minutos después falleció. El hecho causó conmoción y dolor entre sus familiares y amigos.

Se desconocen las causas que motivaron la trágica decisión, y es tarea de investigación de las autoridades policiales de la provincia.

En una entrevista concedida a Luis Novaresio hace varios meses, Pamela David había dado detalles de la composición de su familia: “Somos 7 hermanos, tres de mamá y papá: Cristian, Carina y yo. Y mi papá tiene a Franco, María Florencia, Lucas y Carolina”, contó.

Los padres de Pamela se separaron cuando ella tenía 15 años. No fue una ruptura traumática, según contó en otra con Santiago del Moro. “Se llevaban tan mal que para mí fue un alivio”, dijo en esa oportunidad. La madre, Patricia, vive en Buenos Aires y Alberto se quedó en Santiago del Estero, donde nació la conductora. Patricia es hoy la mano derecha de Pamela; está a cargo de Lola y Felipe -sus nietos- y es clave en su día a día.

En otra entrevista, Pamela David recordó su infancia en Santiago. “Mi origen es con valores, con una familia humilde pero muy unida. Con mi viejo hablábamos todo. Él quería tener un varón. Hasta que llegó Cristian, mi hermano, nosotras con mi hermana lo acompañábamos a la cancha. Pegábamos figuritas del Mundial... Tengo mis mejores recuerdos de Santiago del Estero, cuando no había inseguridad y salíamos a la vereda”.

Recordemos que durante el 2020, David decidió llevar adelante “PamLive”, un nuevo programa de entrevistas digitales, realizadas en Instagram y que se emiten en esa misma red social. La producción de este innovador ciclo está a cargo de Jotax.

“Se me ocurrió hacer este formato porque me di cuenta que en Pamela a la tarde, el ciclo que tengo de lunes a viernes en América, no nos queda tiempo para profundizar temas que son de mucho interés para la gente y que tenía ganas de tratarlos con dedicación, como terapias alternativas, esoterismo, psicología, y tantos otros”, había contado Pamela a Teleshow. “La idea es usar esta plataforma para poder informar, sin perder la vorágine del vivo. Mucha gente busca en las redes para conocer de todos estos temas y allí estaremos nosotros”, agregó.

Infobae