La imagen de un joven negro salvando a un ultraderechista da la vuelta al mundo

En una de las manifestaciones de estos días contra el racismo se pudo ver un gesto importante y de enorme impacto en Londres, sobre todo ante el clima de violencia de las ultimas semanas en distintas partes del mundo a consecuencia del asesinato de George Floyd víctima de la brutalidad policial en Estados Unidos.



La imagen ya está dando la vuelta al mundo. Se ve como un hombre, militante del movimiento antiracista, rescata y carga sobre sus hombros a un manifestante de extrema derecha que resultó herido en un enfrentamiento entre bandas rivales durante los disturbios que se produjeron tras una manifestación en Londres.

El hombre, de raza negra, no dudó en poner a salvo a otro con el que no comparte ninguna creencia: "Hubo un enfrentamiento en las escaleras, el chico terminó solo en el suelo recibiendo golpes, nos apresuramos a sacarlo de allí para evitar que los pisoteran. Solo pensé que había un ser humano en el suelo y que iba a terminar muy mal si no interveniamos. Y eso fue todo, en mi mente solo estaba la seguridad y protegerlo".