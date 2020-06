Impactante choque: se llevó puesto un alambrado y quedó incrustado en una pared dentro del club Cachorros

Un auto quedó completamente destrozado luego de romper un alambrado olímpico, continuar su marcha e impactar contra una pared ubicada dentro del Club Cachorros. El lamentable episodio ocurrió hoy cerca de las 5.30 de la madrugada y tuvo como protagonista a un joven que luego del impacto se dio a la fuga y que según indicaron testigos se encontraba alcoholizado y conducía a alta velocidad. En el lugar se hizo presente personal policial pero al momento de llegar ya no había nadie en el auto.

Al ubicar al propietario del auto, este relato que su hijo era quien manejaba, y que el joven había perdido el control del rodado porque se había quedado sin frenos.El impacto fue tan fuerte que el auto arrancó el alambrado olímpico y logró ser “detenido” por una pared que forma parte de la cancha de beisbol que tiene el club.



Al parecer el joven venía a alta velocidad por la calle 14 no tuvo tiempo de doblar e impactó de lleno contra el alambrado.

Un señor que se comunicó a través de El Tribuno WhatsApp y compartió la fotos del hecho dijo que no es la primera vez que sucede este tipo de accidente. “Muchos conductores vienen a alta velocidad y cuando llegan a la intersección de avenida Roberto Romero ya no pueden doblar y ocurren cosas como esta”, relató. Antes teníamos reductores de velocidad pero luego fueron sacados, pedimos por favor que los vuelvan a instalar porque si esto ocurría de día seguramente estaríamos hablando de algo mucho más grave”, finalizó.