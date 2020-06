Por este año la Horqueta quedará sin sus gauchos

Luego de 54 años, la “Guardia bajo las estrellas”, que organiza la comisión permanente de Homenaje al General Martín Miguel de Güemes, pasa a la virtualidad, así como todas las actividades que congregan a una multitud a causa de la cuarentena preventiva por el COVID- 19.

Se trata de la tradicional “Guardia bajo las estrellas”, aquella que se realiza desde 1956 en la Cañada de la Horqueta, lugar donde encontró la muerte don Martín Miguel de Güemes y que fuera declarado de interés provincial mediante decreto 840, del Poder Ejecutivo, en 2001.

Con los años fueron numerosas instituciones que se sumaron, como así también gauchos provenientes de todo el país y turistas de todos lados del mundo.

Los relatos cuentan que en el año 1956 un grupo de patriotas del Club Amigos de la Montaña le dieron vida a la “Guardia bajo las estrellas”, en el lugar preciso de la muerte del héroe.

El profesor José Fadel, quien fue académico honorario en el sitial “Guardia bajo las estrellas”, pudo compartir cómo fueron los inicios y destacó el surgimiento de esa idea: “Hacer un homenaje a Güemes, pero no en la ciudad, sino allá, en el monte, en el propio lugar de su muerte, en la desconocida Cañada de la Horqueta”.

El relato

“Los preparativos fueron febriles, hechos en medio de una ansiedad creciente. Teníamos que llegar a la Cañada de la Horqueta, la idea era vivir de algún modo las mismas condiciones climáticas, anímicas, en las que transcurrieron las últimas horas de vida del general.

Nos alistamos para el viaje Ramón Cortez, Miguel Salom, Farat Salim, Pablo García, Luis Madeo, Mateo Manuguerra, Rubén Fortuni y el que escribe”.

El presidente de la comisión relató en un documento que “hasta 1956 la historia no había determinado el lugar exacto donde falleciera, el 17 de Junio de 1821, el general Martín Miguel de Güemes. En los distintos textos, como también en los mapas, era frecuente leer denominaciones distintas como finca Las Higuerillas, La Quesera, Las Higueras, El Chamical, eran mencionados como sitios posibles del lugar donde perdiera la vida el general. Todo esto no hacía nada más que traer una gran confusión y muchos salteños sentíamos la necesidad de saber algo más sobre el tema, lo que nos llevó a requerir datos de nuestro compañero de estudios, el maestro Miguel Ángel Salom, por aquel entonces presidente del Club Amigos de la Montaña y secretario a cargo de la Dirección del Archivo Histórico de la Provincia. Salom era un gran lector e investigador de nuestra historia”, escribió Fadel.

Las últimas horas

Su relato sobre la primera “Guardia” es una verdadera reliquia y bitácora por el alto nivel descriptivo sobre el camino, la geografía, la flora y fauna del lugar. Llevan al lector a sumergirse en ese limbo de tiempo que lo llevan desde los tiempos de la lucha por la Independencia, los pioneros de los años 59 y el contraste con el presente.

El efecto de la pandemia

Hoy, en la edición 55 de esa epopeya el coronavirus plantea aislamiento y prevención. Solo está programado una actividad, desde las 16, con el distanciamiento reglamentario y con todas las normas de prevención.

Los fogones, las guardias de a dos, la mística y la devoción hacia el Héroe Gaucho no se suspenden. Vive en cada una de las generaciones de salteños que atraviesan años de relatos y que por esta edición sufre un pequeño paréntesis. Justo un año antes de que se cumpla el bicentenario de su paso a la inmortalidad.

Al fin y al cabo, todos saben que si Güemes viviera también hubiera priorizado la salud de aquellos gauchos que hoy también siguen siendo sus soldados.

Solo una parte del documento de Fadel

“La inquietud de los salteños estaba planteada desde el año 1951 y fueron muchos los estudios, búsquedas de documentos e investigaciones que los llevaron hasta la Cañada de la Horqueta.

En un primer momento fueron las declaraciones de José Nina, nieto de José Nina, quien fuera un peón de don Martín Miguel y que estuvo presente en el lugar en el infausto momento.

En 1911 el Museo Histórico Nacional se interesó en esa versión oral y encomendó al artista Arístenes Papi situar y hacer un bosquejo del lugar. Papi, buscando en la zona alguna versión fue llevado al humilde rancho de José Nina quien guió al pintor, y llegado al lugar se lo señaló. Era la Cañada de la Horqueta, pertenecientes a la finca Los Noques.

Volvió el pintor a la ciudad con su misión cumplida y la Cañada se sumergió nuevamente en soledad y en el silencio. Veinte años después, el 13 de febrero de 1932 llegaron hasta ella el general Gregorio Vélez, el coronel Ernesto A. Day, el señor Martín Cornejo y el pintor Papi, guiados de nuevo por Nina.

Los presentes levantaron un acta y fijaron el sitio como el verdadero lugar de la muerte de Güemes. Dos años después, el 17 de junio de 1934, siendo gobernador don Avelino Aráoz, se inauguró un monolito recordatorio que cubría el añoso tronco del árbol al pie del cual se dijo murió el general Güemes.

Pero todo esto no fue suficiente para proporcionar seguridad a los estudiosos, prosiguió Salom: “Parecía no haberse hecho conciencia pública este señalamiento debido, indudablemente, a la falta de un documento que fije expresamente el nombre del lugar como lo exige la historia”.

Cuando Salom dio fin a su apasionante relato nos quedamos sopesando cada una de las razones y argumentos de los estudiosos y con cuales se quedaría definitivamente la historia. En días posteriores meditábamos hacer algo, queríamos hacer algo; pero no precisábamos qué.

Partimos en la mañana del 16 de junio de 1956, en un camión cedido por la Dirección de Viviendas. Tomamos el camino que corre al pie del cerro Independencia, paralelo al río Arias. En pocos minutos llegamos al lugar denominado La Pedrera, distante a diez kilómetros de la ciudad.

Ese nombre se origina por la existencia de una vieja cantera de donde se extraen piedras para construcciones. En este punto el camino se abre en dos ramales que toman rumbos diferentes: uno sigue en dirección Sur paralelo al río Arias y el otro comienza a trepar la sierra hacia el naciente”.