Paul McCartney cumple 78 años y reedita el disco de la leyenda

Paul McCartney cumple 78 años. Y el regalo se lo hizo él a sus fans: anunció que hará una reedición de lujo de uno de sus mejores discos como solista, Flaming Pie, un álbum que guarda la leyenda del origen del nombre de Los Beatles.

El disco saldrá a la venta el 31 de julio. Lanzado originalmente el 5 de mayo de 1997, Flaming Pie terminó con una racha de cuatro años sin que McCartney grabara álbumes de estudio.

Producido por Paul, Jeff Lynne y George Martin, y con la participación de familiares y amigos como Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney y su hijo James, Flaming Pie es, según los especialistas, “una clase magistral de composición y un estallido sostenido de alegre espontaneidad”.

Los temas van desde The Song We Were Singing hasta la canción que le da nombre al disco, que se llama así por una frase de una vieja entrevista de John Lennon en la que se refirió al origen del nombre de The Beatles.

“Fue una visión: un hombre apareció en una torta en llamas (“flaming pie”, en inglés) y dijo: ’desde hoy serán los Beatles, con una A’”, comentó Lennon, fiel a su estilo.

El disco

El álbum fue el lanzamiento más exitoso de Paul de los años ‘90. Y recibió certificaciones de oro en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.

Como decimotercer lanzamiento de la “Colección Paul McCartney”, Flaming Pie estará disponible en formatos que incluyen una caja de edición numerada y limitada de siete discos (5CD / 2DVD), compuesta por el álbum original remasterizado en Abbey Road Studios.

Además, entre otros “souvenirs”, contará con 32 pistas de audio adicionales que incluyen grabaciones caseras, grabaciones de estudio alternativas y lados B, entrevistas, material de backstage, un libro de 128 páginas que contiene imágenes inéditas de Linda McCartney (falleció en 1998 por un cáncer de mama) y la historia detrás del álbum.

La “Colección Paul McCartney” debutó el 2 de noviembre de 2010, con el relanzamiento del disco Band on the Run, de 1973.

Cada pieza de esta colección está supervisada por el propio Paul, que revisa todos los aspectos de cada título: desde la remasterización hasta la edición de pistas perdidas, obras de arte, fotos y videos personales y mucho más.

El resultado es uno de los emprendimientos más ambiciosos de estas características, que abarca más de 50 años de material muy valorado por el artista más exitoso de la historia de la música.