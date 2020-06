Un científico salteño y arcilla de la Puna, claves para el nuevo test de coronavirus

A mediados de marzo, cuando comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus, el salteño Marcos Bilen (44) comenzó a trabajar en el desarrollo de una herramienta rápida de detección, junto a un grupo de científicos de universidades públicas y emprendimientos privados.

El sistema de testeo rápido estuvo listo 45 días después, gracias a la articulación de cuatro actores clave: la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Productos Bio-Lógicos y Chemtest. Estas últimas son empresas surgidas de las respectivas casas de estudios.

“Hubo mucha sinergia entre las personas que conforman las dos empresas y se pudo hacer algo bastante rápido”, aseguró el investigador.

Ambas instituciones trabajaban con plataformas tecnológicas para detectar otros patógenos y las coordinaron para desarrollar este sistema.

El pedido para llevar adelante el proyecto llegó desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, que buscaba iniciativas para un buen manejo de la pandemia. “Ahora tenemos un problema grande y necesitamos usar estas herramientas, que permiten descentralizar el diagnóstico”, explicó.

Bilen es biotecnólogo, doctor por la Universidad de Quilmes, donde trabaja, investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y socio fundador de Productos Bio-Lógicos.

Más simple que el PCR

La nueva herramienta para detectar el coronavirus usa la técnica de la amplificación isotérmica, que es distinta de la PCR en tiempo real (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real), que se emplea hoy en todo el país para hacer diagnósticos de COVID-19.

“La PCR es una técnica excelente, muy sensible, pero tiene la desventaja de que requiere equipos muy costosos, que valen unos 50 mil dólares”, explicó Bilen.

Estos aparatos tan complejos, que requieren ser manipulados por profesionales capacitados, funcionan solo en laboratorios de Salta capital y no se pueden llevar a otras localidades para hacer detecciones “in loco”.

Los nuevos kits de testeos rápidos son simples y se pueden trasladar a lugares alejados para que las muestras no tengan que viajar a la ciudad. “La ventaja más grande es poder diagnosticar en el lugar sin equipos costosos”, advirtió el científico.

Según comentó, la tecnología que desarrollaron es entre un 40 y 50 por ciento más barata que la de PCR, cuyas reacciones pueden costar entre 17 y 25 dólares por unidad, y los resultado se obtienen a los 60 o 90 minutos, cuando la técnica anterior demanda varias horas.

Más allá de que la herramienta es más económica, Bilen valoró el impacto en lo sanitario: “Si se usa este sistema, se puede montar un laboratorio de campaña en Embarcación, por ejemplo, hacer el diagnóstico allí y disminuir riesgos de contagios por traslados”.

Insumos nacionales

Hace un mes, el presidente Alberto Fernández presentó el desarrollo de un kit de diagnóstico rápido del nuevo coronavirus, que permite obtener el resultado en unos 75 minutos. Este fue elaborado por investigadores del Conicet en el Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. Cesar Milstein (ICT Milstein) y de la Fundación Pablo Cassará.

La herramienta de detección desarrollada por el consorcio del que forma parte Bilen es similar a este, pero tiene tres características que lo diferencian.

En primer lugar, el 80 por ciento de los componentes son fabricados en la Argentina y algunos de ellos son autóctonos del noroeste argentino. “El hecho de que los componentes se producen en el país nos da una independencia sanitaria distinta a la del otro kit, cuyos componentes son todos importados”, detalló el investigador.

Bilen contó que en 2002 investigaron varias bacterias de distintos lugares del país y algunas que tenían “información” interesante eran del NOA. “Trato de que Salta esté en todos lados”, confesó.

Para visualizar el resultado del estudio, este sistema utiliza tiras reactivas, similares a las de los test rápidos de embarazo, que son elaboradas por la empresa argentina Chemtest.

La segunda diferencia es que se optimizó la tecnología que usa el kit anterior. “Es más específica y es más fácil de hacer”, aseguró el salteño.

Por último, este desarrollo tiene controles internos que garantizan la positividad o la negatividad de la reacción.

En producción

Bilen contó que los kits rápidos se están produciendo y podrían empezar a usarse a partir de la semana próxima. El primer lote tendrá 10 mil determinaciones. Este mes, se buscará llegar a las 40 mil y el mes próximo, a las 100 mil.



El investigador aseguró que donarán los primeros 20 mil kits al Gobierno nacional y después los venderán a través de una de las empresas.

Si bien la idea es darles prioridad a los gobiernos locales -de Nación, provinciales y municipales-, los ofrecerán al sector privado y, si la capacidad productiva lo permite, considerarán la exportación.

El manejo de la pandemia

Bilen consideró que es “excelente” la forma en que el Gobierno nacional trabaja el aspecto sanitario de la pandemia. “Eso se refleja en las curvas de infectados y de fallecidos, que es lo más importante para saber cómo se maneja el sistema de salud de cada país”, aseguró.

“Somos de los países que menos fallecidos tiene y eso es un logro gigantesco. Cuánto vale una vida es incalculable”, manifestó.

El hombre consideró que el país tiene problemas económicos, pero advirtió que eso sucede tanto en los países que hicieron cuarentena como en los que no la hicieron: “Es el caso nuestro y el de Italia o el de Brasil y Estados Unidos, porque la gente se infecta y no puede ir a trabajar”.

Bilen observó que en una crisis como la que se vive en la actualidad “todo cae”. Por eso, evaluó que lo más prudente es “maximizar todos los cuidados para que no impacte tanto en la salud de la gente y no haya tantos fallecidos”.