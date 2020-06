Temor de camioneros en el norte por la reacción de la gente

El temor y la paranoia no tardan demasiado en dar frutos, aunque, en este caso, de sabor amargo. En el norte los camioneros están siendo desplazados de los lugares donde descansan luego de los casos confirmados en Orán, que tuvo a un trabajador del sector como protagonista, con contagios en su círculo cercano.

"Nos corrieron de la estación de servicios de Embarcación y de otras playas de estacionamientos que tenemos en el norte cuando se supo lo del contagio de COVID-19 en Orán", señaló Ricardo Corbalán, representante del gremio de Camioneros en el departamento San Martín.

El dirigente contó que además les dijeron que "no podemos ingresar ni descansar en ninguna estación de servicios, y no nos dejan entrar a comer a los pueblos que están sobre la ruta nacional 81 porque la Policía y la Gendarmería nos corren por orden de los intendentes". De esta manera, Corbalán graficó lo que está comenzando a suceder: que los vecinos de los diferentes pueblos responsabilizan a los trabajadores del volante por la difusión del COVID- 19 en los lugares que hasta ahora no presentaban casos.

El referente de Camioneros en San Martín reclamó que las autoridades “nos piden que no bajemos de los camiones, y yo les pregunto: ¿cómo se imaginan que un camionero puede ir a Buenos Aires y no necesitar ir al baño, comer o darse una ducha?”. “Con esta persecución que sufrimos no nos dejan ingresar a los pueblos. Esa no es la forma de luchar contra la pandemia”, se quejó.

El gremialisata explicó: "Hace varios días que estamos sintiendo esta persecución pero ahora, con lo de Orán, se hizo peor. Por eso le pedí a la gente del hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, una reunión urgente para que nos indiquen los protocolos a seguir para proteger al camionero y a la gente que reciben las cargas o todos los que tengan contactos con él".

"Esto que está sucediendo, si bien es producto del temor, es algo que no puede suceder", consideró.

"$1.800 y podés pasar"

Corbalán explicó también la situación que viven los camioneros que quieren ingresar a Jujuy. "Ahí tenés que elegir, o haces una fila interminable y esperas varias horas o te hacen supuestamente un test por el que le cobran al camionero $1.800 pesos. Si en la próxima que volvés sea del lugar que sea presentas el recibo de pago, te dejan pasar sin ningún problema, porque para Jujuy lo que interesa es que paguen y no que el camionero ingrese sano", denunció.

Corbalán cuestionó: "Cómo pueden adivinar que en 10 días no se contagió en Buenos Aires, Santa Fe o donde sea".

Precisó, además, que "todo se agravó con el tema del camionero que ingresó a Jujuy, que por hacerle un favor, una gauchada, lo cargó a ese muchacho que diseminó la enfermedad en Orán".

"A nivel de federación nacional tenemos una directiva de que no pueden hacer subir a más nadie al camión, así le imploren. Pero al cargar y descargar el contacto con el resto de las personas es inevitable, lo que no significa que seamos nosotros los responsables de diseminar la peste, pero así es como nos estamos sintiendo", concluyó.