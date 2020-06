Armando Pérez: “Macri me dijo que contrate a Sampaoli”

Armando Pérez, exinterventor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reconoció este sábado que el expresidente de la nación Mauricio Macri lo instó a contratar a Jorge Sampaoli como técnico de la Selección.

“Un día me citó Mauricio Macri, cuando era presidente, y me dijo que teníamos que contratar a Sampaoli. Le dije que costaba seis millones y que AFA tenía deudas”, relató, en la radio Trend Topic, Pérez, que estuvo designado como interventor entre 2016 y 2017 luego de la salida de Luis Segura de la presidencia.

El empresario finalmente se decidió por Edgardo Bauza como sucesor de Gerardo Martino, que renunció por la falta de apoyo de los dirigentes de ese entonces para el armado del equipo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aunque los malos resultados derivaron en la llegada al cargo de Jorge Sampaoli con la presidencia de Claudio Tapia.

“Tapia es un tipo muy inteligente. Creo que fue el más inteligente de todos. Maneja las cosas. ¿Quién de los dirigentes dijo algo por el técnico de la Selección? Al entrenador que nombramos nosotros lo mataron. Incluso en la interna de la AFA. Ahora nadie dice nada”, acusó Pérez, con una amplia trayectoria como mandatario de Belgrano de Córdoba.

Pérez, en su momento, conformó su círculo de confianza con Javier Medín, como vicepresidente, y Carolina Cristinziano, secretaria general, e impulsaron desde adentro y por pedido del entonces gobierno la posibilidad de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas al país pero les resultó imposible por la resistencia del resto de los directivos.

De hecho, bajo su mandato, Pérez terminó con el vínculo de Fútbol Para Todos, programa por el que se televisaban los partidos de Primera en canales abiertos, y de la mano del empresario Fernando Marín y con el visto bueno del macrismo privatizaron nuevamente las transmisiones con las cadenas Fox Sports y Turner.

“Tiene que haber algún sentido para que todos los clubes estén aceptando esto. El hecho de que todos estén de acuerdo tiene que tener un significado. Ahora todos están de acuerdo con el funcionamiento que tiene el fútbol. Eso era imposible. Antes no querían jugar y hasta hacían paros. Los dirigentes del fútbol, al momento de las decisiones, cada uno entra a jugar su propio partido”, finalizó Pérez.