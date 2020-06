Plogging, la práctica que combina correr con la conciencia ecológica

El ser humano hace deportes para competir, para superar sus propios límites, por gusto y, de un tiempo a esta parte, también para cuidar el medio ambiente. Para esto último hay un nombre, se le dice plogging, y es la disciplina que combina salir a correr con levantar la basura que se encuentra en el camino. Así se cumplen dos objetivos, uno el de cuidar el cuerpo y otro el de cuidar el lugar donde se vive.

Es una nueva movida que comenzó a desarrollarse en Europa y que llegó a Salta, primero con esfuerzos individuales y desde el próximo sábado con una acción grupal.

El plogging es una nueva modalidad, impulsada desde Estocolmo (Suecia), aúna la practica deportiva con el amor por el medio ambiente: se trata de salir a correr e ir recogiendo los residuos que uno vaya encontrando en el camino. El término es el resultado de la fusión de la popular palabra inglesa “running” (correr) y de la expresión sueca “plocka upp”, que significa recoger.

El grupo de corredores Keep Running Salta junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia realizarán el próximo sábado esta movida deportiva, de conciencia social y ecológica desde las 10 en el circuito de Circunvalación Oeste. Serán 40 los runners que tomarán parte en esta actividad, estarán divididos en cuatro grupos de 10 personas cada uno, cumplirán con el protocolo que se diagramó para el trail running y contarán con el apoyo de otros organismos.

Rodrigo Salazar es vicepresidente de la Asociación Salteña de Trail Running y está al frente del grupo Keep Running Salta. En diálogo con El Tribuno habló sobre este encuentro, que no tiene carácter competitivo sino el de salir a correr y limpiar uno de los tantos circuitos que tiene la ciudad, maltratados por quienes arrojan residuos irresponsablemente.

“Este encuentro lo organiza la Secretaría de Deportes con Keep Running Salta. Somos un grupo de running que hacemos carreras de montañas también, en esta edición vamos a estar nosotros, después la idea es que continúe y se siga haciendo con otros grupos y en otros sectores de la ciudad”, contó Salazar. El grupo se formó hace uno siete años justo cuando el “boom” del trail running comenzó a sentirse en nuestra provincia.

Largada y concentración

La actividad se va a llevar a cabo de 10 a 12 con concentración en el colegio San Pablo. “La idea es ir limpiando diferentes sectores de la ciudad, a nosotros nos va a tocar la ciclovía de la Circunvalación Oeste, salimos desde el Colegio San Pablo hasta aproximadamente el acceso a Las Costas. Vamos a limpiar 5 kilómetros de lo que es la ciclovía”, detalló Rodrigo a El Tribuno.

A través de los sponsors que tendrá el encuentro de plogging cada corredor contará con guantes y bolsas de residuos, así como también los pinches para recoger la basura. “Esta es la primera vez que hacemos esto y a partir de allí veremos que se puede mejorar para próximas ediciones”, agregó el profesor de Keep Running Salta.

Para evitar el agrupamiento de corredores los grupos largarán en distintos tiempos para respetar la distancia social que exige el protocolo sanitario del trail running.

“Hay mucha gente irresponsable que tira sus residuos al costado del camino. Entre los corredores se tomó mucha conciencia y hay mucho menos que cuando nosotros empezamos hace siete años con el running. Es complicado eliminar eso, hay bastante por hacer”, contó Salazar.

La práctica del plogging se ha extendido a más de 100 países y cada día más de 20.000 personas se dedican a recoger basura mientras practican deporte. Salta se unirá prontamente a esta gran comunidad mundial que disfruta los beneficios de salir a correr y que se combina con la preservación del medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno.