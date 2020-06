Romero: "El kirchnerismo tiene una agenda paralela al Covid: la del revanchismo, la venganza y la profundización de la grieta"

El senador nacional Juan Carlos Romero acusó esta tarde al kirchnerismo de romper el acuerdo en el Senado para tratar solo temas relacionados al Covid-19. En una nueva sesión virtual de la Cámara Alta, Romero criticó que este sector del oficialismo busque llevar adelante "una agenda paralela: la del revanchismo, la venganza y la profundización de la grieta", a la vez que aseguró que, de ese modo, "no solo afectan al país sino al propio presidente Alberto Fernández".

Así lo expresó el senador nacional, luego de que el kirchnerismo buscase conformar una Comisión Bicameral para investigar el caso Vicentin. "Hemos acordado para tratar en sesiones virtuales temas vinculados al Covid. En ese momento, la agenda del mundo y de este país nos obligaba a hacerlo. La responsabilidad de la oposición para con la gravedad de la situación se reflejó también con ese compromiso de aportar y colaborar con el Gobierno Nacional", señaló.

Sin embargo, acusó al kirchnerismo de romper ese acuerdo para instalar una "agenda paralela que seguramente fue escrita tras el triunfo en las elecciones presidenciales, y muy probablemente en el Instituto Patria".

Acto seguido, puntualizó: "Es una agenda que nada tiene que ver con la pandemia, ni con el hartazgo social, ni con la profunda crisis de las Pymes, ni con la descontrolada emisión monetaria, ni con la reconstrucción del país, sino que es la agenda del revanchismo, de la venganza, de la profundización de la grieta, de la búsqueda de más enemigos".

"Es grave que no se den cuenta que están afectando al país o no se animen a expresarlo internamente. Pero es más grave que no se den cuenta -o tal vez sí- que afectan al propio presidente, Alberto Fernández, que llegó a ese cargo con la confianza que un poco menos de la mitad de los argentinos le dio para que termine con la grieta, tal como prometió", enfatizó.

No obstante, Romero criticó a otros sectores del oficialismo que acompañan "los proyectos trasnochados" del kirchnerismo. "Hasta los racionales deciden acompañar proyectos trasnochados, revestidos de odio y resentimientos. Que para el kirchnerismo esa sea la prioridad, no es novedad, pero que lo sea para todo el Gobierno, para algunos Gobernadores , para legisladores de provincias productoras, en las que existen empresas familiares formadas por décadas, con Pymes que están al borde de la desaparición, es incomprensible".

Por último, reflexionó sobre el intento de crear una comisión investigadora para el caso Vicentin: "El anuncio del proyecto de expropiación de una empresa privada, que está en el marco de un concurso preventivo conducido por un juez, es una intromisión inconcebible en el Poder Judicial. Crear esta comisión investigadora, sin cumplir con el reglamento de esta Cámara que exige los dos tercios, también lo es".