Shakira, Coldplay, Miley Cyrus y otras estrellas se unen en concierto

Junto a muchas otras estrellas de la música darán el presente en “Global Goal: Unite for Our Future”, un recital solidario que busca combatir el impacto desigual del coronavirus en comunidades marginadas. Se emitirá este sábado a las 21, por TNT.

Con la conducción del ex luchador y estrella de acción Dwayne “La Roca” Johnson, un comunicado de la señal de cable informó que la transmisión contará también con la presencia de numerosas figuras del cine, las series y la televisión, como el comediante Chris Rock, los intérpretes Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker o el ex futbolista e ícono pop David Beckham.

La iniciativa es un especial televisado a nivel mundial y transmitido también digitalmente, desarrollado por Global Citizen, organismo que tiene por objetivo combatir la pobreza y que en este caso hace un llamamiento a los líderes de grandes potencias para que los tratamientos y las vacunas -cuando estén disponibles- contra el coronavirus lleguen a todas las naciones de manera indistinta para todas las clases sociales.

El show incluirá las actuaciones de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber, y Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher y Yemi Alade.

Con actores

Entre las personalidades del mundo del espectáculo serán de la partida Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi y Salma Hayek Pinault, entre otros.

La campaña “Global Goal: Unite for our Future” se lanzó el mes pasado bajo el patrocinio de la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.