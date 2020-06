El árbitro Jorge Baliño habló como bombero: “Lo primero son las vidas”

El árbitro Jorge Baliño habló ayer de su experiencia como bombero y se refirió a la trágica explosión ocurrida este martes en un local del barrio porteño de Villa Crespo, en la que murieron dos oficiales del cuerpo de Bomberos de la Ciudad mientras que otros seis efectivos resultaron heridos.

“Cuando me enteré lo que pasó, me puse en el lugar de la familia de esos bomberos. Murieron en su ley, lo primero son las vidas y no hay que jugar a ser superhéroes. Es muy difícil”, manifestó Baliño en declaraciones radiales.

Y continuó: “Ser bombero tiene mucho que ver con la vocación de querer servir. En los cuarteles se logra una amistad y una unión muy especial. Las mejores guardias son las que no tenemos que salir”.

“Ayudar te da mucha adrenalina, pero es paradójico porque estamos mejor cuando no tenemos que salir del cuartel. Cuando menos se hace, es porque la gente está a salvo”, añadió.

En horas del mediodía de este martes se produjo un incendio seguido de una explosión en un local de una importante cadena de perfumerías que funciona en la planta baja del edificio situado en Corrientes al 5200.

Dos bomberos murieron y otros seis resultaron heridos al ser afectados por la explosión en el momento en el que intentaban controlar el incendio