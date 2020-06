La confesión de Pignatiello: “No descarto dejar de nadar”

La nadadora Delfina Pignatiello deslizó ayer la posibilidad “de dejar de nadar” a la vez que puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 debido a que lleva “once semanas sin entrar a una pileta” a raíz de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y pidió que la dejen volver a entrenarse.

“Día por medio sueño con volver a entrenar. Quiero estar en los Juegos Olímpicos y para eso tengo que volver a entrenar. Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord. Durante el año me tomo una semana de vacaciones de no entrar al agua y ahora voy once semanas”, expresó.

La joven deportista señaló además: “La natación es un deporte que no se puede reemplazar con ejercicios afuera del agua. Todas mis rivales están entrenando y estoy en total desventaja. Yo tengo ganas de ir a los Juegos Olímpicos para representar a mi país y ponerme mi bandera, pero me gustaría hacerlo bien. Para eso tengo que entrenarme”.

“Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse. También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo”, expresó.

Por su parte, Gustavo Roldán, el entrenador de Pignatiello, explicó que, durante la cuarentena, “China puso a sus deportistas olímpicos durante dos meses en dos centros de entrenamiento y, una vez terminado el aislamiento, volvieron con tres récords asiáticos”.