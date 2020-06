Gimnasia, en cuenta regresiva para volver a entrenar

En Gimnasia y Tiro, como en la gran mayoría de los clubes del país, cuentan los días esperando el anhelado retorno a los entrenamientos. El protocolo de seguridad sanitaria que presentó la institución millonaria y la Liga Salteña de Fútbol, estaría muy cerca de ser aprobado por el Gobierno provincial y la Secretaria de Deportes.

En el club de calle Vicente López comenzaron la cuenta regresiva a la espera del visto bueno y de esa forma poner en marcha la nueva planificación que implementará el cuerpo técnico encabezado por Sergio Maza.

La idea del entrenador albo, quien continuará al frente del equipo cuando se reanude el Torneo Regional Amateur, es trabajar junto al profe Matías Tobar con la mayoría del plantel, más la primera local.

“Estamos esperando que habiliten desde el Gobierno el protocolo. Arrancaremos con el plantel del Anual y el cuerpo técnico estará a disposición de los jugadores del Regional, que no son del club para entrenar”, explicó el Gringo Maza.

El técnico de Gimnasia está motivado con la posible vuelta a los entrenamientos, sobre todo por la gran respuesta que tuvo de sus muchachos: “Los jugadores que son del club tiene obligación de hacerlo, para el resto es optativo pero mostraron gran interés y todos quieren volver a entrenar, salvo los que son de afuera como los mellizos Herrera, Maxi López y David Fernández, quienes ahora no pueden venir porque el club no está en condiciones de pagarles un sueldo”, destacó el DT albiceleste.

Por ahora Sergio Maza no está pensando en incorporar algún refuerzo, es más, es más espera contar con la totalidad del plantel que tenia a disposición en el Regional. “No tuve novedades que algún jugador se quiera ir a otro club, si pasa eso veré el puesto que necesito cubrir. Habrá que esperar”, concluyó Maza.