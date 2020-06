Detuvieron a la pareja de la mujer que fue hallada calcinada en Córdoba

El hombre que era pareja de Verónica Tottis, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de una camioneta en la ruta 13, entre las localidades cordobesas de Villa de Rosario y Río Segundo, fue detenido como sospechoso.

Se trata de Julio Saluzzo, de 45 años, cuyo arresto fue ordenado en las últimas horas por la fiscal de Río Segundo Patricia Baulies, quien instruye el caso.

Saluzzo no se encontraba entre los sospechosos a pesar de haber admitido que no tenía una buena relación con Tottis desde hacía un tiempo, pero según la información difundida por el sitio de Cadena 3 el rastreo de su celular lo comprometió.

Pericias de la Policía Judicial establecieron por intermedio de las antenas de los celulares que el detenido hizo prácticamente el mismo recorrido que Tottis en sus últimas horas de vida.

El cuerpo de la mujer de 44 años fue hallado calcinado en la noche del jueves pasado en el interior de una camioneta Ford Ranger.



A pocos metros del vehículo se encontró un bidón con rastros de combustible, mientras que testigos que trabajaban en la zona aseguran haber visto un hombre en el lugar.

Por otro lado, se había descartado que el hecho se relacione con un accidente, ya que no se hallaron frenadas de autos u otros indicios que se emparenten con un accidente.

La mujer hallada calcinada, según trascendió en la prensa local, vivía en Las Varillas, y era hermana del presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Nicolás Tottis.

En conferencia de prensa, la fiscal Baulies sostuvo que existe "prueba objetiva muy contundente que lo incrimina" a Saluzzo, aunque se negó a precisarlas.

"Es objetiva porque no depende de testigos, sino con pruebas científicas y de la tecnología que nos permiten ubicarlo en el lugar en el momento del hecho", explicó.

La fiscal sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento indican que el asesinato se produjo por "un caso típico de violencia de género".

"No hubo denuncias previas. Estaban en un contexto de violencia de él hacia ella. Esto no tiene nada que ver con el poder y el dinero como se dijo. Es un caso más de violencia de género", graficó.

Saluzzo fue acusado de "homicidio calificado por el vínculo y por femicidio", e iba a ser trasladado a la Cárcel de Bouwer.