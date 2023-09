Estaba ebrio, ingresó a robar a un bar en el Paseo de los Poetas y se quedó dormido

Un hombre, aparentemente en situación de calle, ingresó esta madrugada con fines de robo a un reconocido bodegón ubicado en el Paseo de los Poetas. El sujeto, de poco más de 30 años, había estado merodeando la zona, observando cómo podía ingresar. Intentó primero subir hasta el primer piso del local e entrar por una ventana que se encontraba abierta (sobre el Paseo de los Poetas), pero falló. Luego, dio vuelta hacia la calle Gorriti, ahí comenzó una discusión y se tomó a golpes de puño con sujeto que aparentemente lo acompañaba y no estaba de acuerdo en ingresar a la fuerza al local. La pelea duró pocos segundos. Después de la gresca, el hombre que parecía estar ebrio o bajo el efecto de alguna droga, volvió sobre sus pasos e intentó subir otra vez por hasta la venta por el Paseo de los Poetas.

Esta vez escaló sobre la estructura donde se sostiene un toldo, fue subiendo con mucha dificultad y alcanzó a llegar hasta la ventana. Las cámaras del Sistema de Vigilancia de la Policía de Salta observó todo el movimiento y, de forma inmediata, envió un patrullero hacia e lugar.

A esto intentaron comunicarse con el dueño del local (Fidel Puggioni) para informarle lo que había sucedido. Los Policías arribaron al sector y, con una escalera, subieron hasta la ventana ubicada en un primer piso por donde había ingresado el ladrón.

Creían que se iban a dar con el sujeto in fraganti robando, pero nada de esto ocurrió, para sorpresa de ellos el individuo que quedó dormido en uno de los sectores del bodegón. Lo despertaron e indagaron qué hacía en el lugar. Balbuceaba y emitía palabras sin poder hilvanar una sola frase coherente, era evidente que se encontraba bajo los efectos del alcohol o de algún estupefaciente.

La Policía acompañó al sujeto hasta que llegó el dueño del local comercial y abrió una de las puertas (sobre la calle Gorriti) del negocio por donde salió el ladrón custodiado y esposado. Lo hacía tirando “besos” a aquellos camarógrafos que lo filmaban.

La palabra del dueño del local

“Generalmente duermo con mi celular en silencio y fue mi hijo quien me alertó sobre lo sucedido. El fue quien vio por la televisión que a nuestro negocio había ingresado una persona a robar. Luego un amigo me puso al tanto de todo. Llegué y me encontré con la Policía custodiando al sujeto que, aparentemente, está totalmente ebrio. No falta nada. No tocó nada. Ingresó por la ventana del primer piso, sinceramente no se cómo hizo para llegar hasta ahí porque se encuentra a 6 metros de altura. Me comentaron que se quedó dormido”, señaló Fidel Puggioni.

“Nosotros nos fuimos hoy a las 2 de la madrugada aproximadamente. Hasta ese momento estaba todo tranquilo”. Sobre si la zona es segura, indicó que “totalmente, llevo 12 años trabajando en el Paseo de los Poetas y nunca sufrí ningún intento de robo u otro ilícito. Una sola vez le pegaron una patada a la puerta pero nada grave. Esta zona es muy segura, hay cámaras de seguridad por todos lados, está muy bien iluminada”, resaltó.