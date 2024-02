Vuelta al cole: Infraccionan a comercios por no exhibir precios  de útiles escolares

Ante la temporada de compras de útiles para la vuelta a clases. Desde la secretaría de Defensa del Consumidor de Salta, informaron que se llevan adelante operativos de controles en comercios de diferentes rubros del centro capitalino. Adelantaron que ya se sancionaron a dos comercios por no exhibir precios en vidrieras y góndolas. Instan a que se verifiquen los precios que se ofrecen en vidrieras y lo que se cobran en caja. Además, remarcaron que no les pueden cobrar diferencias en las compras con tarjeta en una sola cuota.

En diálogo con El Tribuno, la secretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, contó: “Salimos a controlar, porque los precios tienen que estar exhibidos. Visitamos librerías, marroquinerias, comercios de venta de uniformes, entre otros. Luego de los primeros controles, in-fraccionamos a dos de ellos, porque no exhibían precios en vidrieras externas e internas”. Luego, aseguró: “Seguiremos haciendo constantemente estos controles, el consumidor tiene derecho a saber los precios antes de entrar a un comercio a comprar. Deben aparecer en los exhibidores de los útiles escolares, calzados, o el producto que sea. Así también estos precios deben ser los mismos que los que se cobran luego en caja”.



Asimismo, la funcionaria, dijo que por ahora lo más común que están viendo, es que no se exhiben los precios, por eso se les labra el acta de infracción. También, resaltó que las multas dependen de la envergadura del comercio. “Hay algunos que son reinicidentes, las multas pueden llegar hasta 400 mil pesos en los lugares más pequeños. Luego, otras que superan los 2 millones, es decir se traducen en canastas básicas que se van actualizando acorde a la inflación”, detalló.

Luego, Saravia, expresó: “Les recomendamos a los comerciantes evitar sanciones, exhibiendo precios como corresponde. Otro tema importante para el vecino, es que no pueden haber diferencias de contado o efectivo y crédito en una sola cuota. Por más que el cartel diga la oferta es solo en contado o efectivo, sepan los consumidores, que también en una cuota pueden pagar ese precio. Sino les quieren respetar esto, deben dejar constancia en el libro de quejas de la situación, con sus datos y un plazo para que el comercio les de una solución, le sacan una foto y sino les responden a la brevedad, hacen su denuncia en defensa del consumidor”.

Recomendaciones para los consumidores

La secretaria María Pía Saravia, recordó que de acuerdo a las nuevas normativas, el consumidor debe tener mucho cuidado a la hora de las compras con tarjetas, por las tasas con intereses punitorios, ya que ahora se encuentran liberados. Y dijo: “Esto significa que tienen que verificar si van a poder pagar luego esos intereses, porque su atraso supone costos muy altos. Cada tarjeta puede poner sus intereses y estipulamos que van a ser muy altos. Es importante que eviten pagar los montos mínimos”.

Por otro lado, la funcionaria, remarcó: “Recomiendo que sean conscientes en la utilización de las tarjetas de crédito. También, es bueno establecer un presupuesto y hacer participes a los chicos del mismo. El caminar, recorrer y comparar es un tip básico que siempre damos. A veces hay mucha diferencia entre un local y otro”.

Sobre los cambios de productos

Luego, añadió: “Recuerden que todo lo que compramos tiene una garantía de 6 meses. Además por ley no se puede limitar los cambios a ciertos días y horarios. Si se hacen compras por internet, es bueno ver primero los gastos de envío, teniendo en cuenta que si el producto no reúne todas sus expectativas, lo pueden cambiar a los 10 días y los gastos de devolución son a cargo de la empresa. En el caso de que no lo quieran pagar esos gastos, llegarse a defensa del consumidor que haremos que la empresa se los reconozca”.

Finalmente, explicó: “La semana pasada trabajamos en distintos supermercados y en algunos descubrimos diferencias entre góndola y caja, hablamos de diferencias de 500 a 1000 pesos. Por eso, debemos estar atentos llevar una lista y chequear cada precio en caja. Este control también se puede hacer en casa con el ticket de compras. Si hay alguna diferencia hacer la denuncia”.

Los que quieran hacer su denuncia a la secretaria de Defensa del Consumidor. Pueden ingresar a la plataforma: www.secretaríadefensadelconsumidorsalta, donde elijen la opción denuncia.

Las personas hipervulnerables recibirán ayuda. Pueden acercarse a las oficinas del organismo en calle España 1350. Atención al público de Lunes a Viernes.