Las paredes hablan: Acción Poética convoca a los salteños a unirse

Acción Poética Salta estuvo en el barrio Intersindical de la zona sur, en donde plasmó la frase “Tengo los pies bien puestos sobre el cielo”. Son pinceladas que podrán ser apreciadas a diario, por las personas que transiten por la calle Radio Esquel, justo al frente del Colegio Araoz.

Se trata de una organización no gubernamental de voluntarios, que toman un poco de su tiempo para pintar poesía en las paredes de la ciudad. Principalmente buscan unir a las comunidades e inspirar pensamientos positivos como un aporte al bienestar de la sociedad. Invitan a todos los que quieran forman parte del movimiento a sumarse de forma totalmente gratuita.



En diálogo con El Tribuno, Nora Fernández, coordinadora del movimiento en la capital, contó: “Soy parte de acción Poética desde hace más de 11 años. Es una organización no gubernamental de gente voluntaria, que se toma un poquito de su tiempo para hacer pintadas con poesía, en los muros de la ciudad. Generalmente coordinamos con los vecinos que quieran que pintemos una frase en sus paredes. Que luego decidimos entre todos con la participación del frentista. Hoy pintamos el muro de la señora Marta, una vecina del barrio Intersindical, que nos contacto para que plasmemos una linda frase en sus paredes”. Y siguió: “Charlamos con ella sobre la frase que más le gustaba y quedamos con: “Tengo los pies bien puestos sobre el cielo”. Anteriormente hicimos otra pintada en su pared lateral”.

Respecto a la organización para realizar las pintadas, detalló que van coordinando entre los voluntarios de acuerdo a los días y horarios de cada integrante. Luego, explicó: “Generalmente trabajamos sobre paredes que están garabateadas y les cambiamos totalmente el aspecto. Primero las pintamos de blanco y luego marcamos el área a intervenir. Continuamos marcando la frase con negro, que empezamos a rellenar para darle más relieve. Siempre es un fondo blanco con letras negras para recordar un libro abierto”.

Fernández, añadió que parte de la ceremonia es hacer las pintadas con rodillo y con pincel, ya que este método aporta más hermosura a la acción. Es trazar poesía con pinceladas. Y aclaró que no es necesario que las personas que participan, sepan pintar o sean artistas. “Algo lindo que siempre nos pasa, es que muchas veces los dueños de las casas se suman y pintan con nosotros. Es un recuerdo muy especial que queda en la gente”.

El surgimiento de Acción Poética

Acción Poética se creó en México en el año 1996, y desde ese entonces se ha ido expandiendo a lo largo del mundo. Siempre manteniendo un estilo, para que cada persona identifique las pintadas con este movimiento comunitario. Con la particularidad, de que cada agrupación firma con el nombre de su ciudad. Pero siempre se conserva el mismo estilo, las frases se trazan en paredes con fondo blanco y letras negras, son cortas, siempre positivas, sin connotaciones de religión ni política, es decir nada que genere controversias.

“La idea es plasmar una frase que puedan apreciar todos. Es algo que es significativo no sólo para el dueño de la casa sino también para la comunidad. Acción Poética es para todos, por eso los muros que pintamos son los que dan a la calle. Es una poesía con la que tienen que convivir y les debe agradar. Es parte del respeto que tienen nuestros muros, la gente se debe identificar con cada frase que pintamos”, comentó la coordinadora de Acción Poética Salta.

Los voluntarios que participan son felices de formar parte

María Cristina Abran, voluntaria, expresó: “Me hace muy feliz pertenecer a este grupo, hace 5 años que me sumé, ya que une mis dos pasiones que es la pintura y la poesía. Soy artista plástica, amo la poesía. Entre todos nos ayudamos y si no hay pintura juntamos entre todos para que esto continúe. En el grupo vamos proponiendo frases que son de distintos autores. Hay algunas que son de amor y otras de desamor para representar a todos. Todo lo que no sea polémico, que no hiera y aporte”.

Los materiales que se necesitan para pintar los muros

Al respecto, de los materiales que se emplean, detalló: “La pintura que usamos es látex interior, blanco para el fondo, y negro para las letras. Nosotros nunca cobramos a ningún propietario. Sólo deben cedernos el espacio para pintar. Por supuesto que las pinturas y materiales implican un costo y es difícil. Pero afortunadamente hay empresas que nos hacen donaciones de pintura. Tenemos la suerte de contar ahora con eso, porque antes lo hacíamos a pulmón”.

Convocatoria para todos los que quieran participar

Luego, Fernández, resaltó: “Nuestro grupo en Salta se mantiene hace 10 años, el momento de juntarnos a pintar los muros significa para vernos y seguir compartiendo una amistad. Queremos que se sume más gente”.

“En este momento estamos armando un grupo de whatsapp con todos los voluntarios para comunicarles las próximas pintadas. Lo que tienen que hacer es acercarse a participar, no necesitan nada. Sólo las ganas y el entusiasmo de pintar frases lindas”, finalizó.

Los interesados en participar pueden escribir al Facebook: Acción Poética Salta y dejar un mensaje solicitando unirse.