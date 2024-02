Si no se reactiva la obra pública en Salta, el sector privado solo podría absorber el 30% de los trabajadores

El parate de la obra pública en Argentina generó un ambiente que se torna desolador para la mayoría de las empresas que se dedican a la construcción en conjunto con el Estado, en este caso nacional. En el país más de 500 mil empleados pueden quedar a la deriva si no se reactiva este sector .

La realidad en la provincia de Salta es igual a la de todo el país, aunque sea en menor medida, muchas pymes y la gran mayoría de los trabajadores, por no decir todos, que se dedican a la construcción, viven una situación muy complicada.

La CPC, (Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina) lanzó un comunicado en conjunto con la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en donde evidenciaron el desolador panorama que se vive en el sector de la obra pública, teniendo en cuenta que está todo detenido desde el 10 de diciembre, con la asunción del nuevo gobierno. En el mismo aseguran que quieren abandonar un sector en donde se desempeñan 500 mil empleados y que expresiones como “no se hará más obra pública”, o “los emprendimientos de viviendas sociales serán convertidos en desarrollos inmobiliarios “ o “las obras con determinados niveles de avance deberán paralizarse”, generaron un tsunami en el sector.

En cuanto a Salta, el presidente de la cámara de constructores, Juan Carlos Segura, habló con El Tribuno y explicó cómo se vive la situación y que puede llegar a pasar con los trabajadores del rubro.

"La situación en Salta es bastante complicada porque se puede ver todo lo que ha disminuido a causa de que no mandaron nada más para la obra pública y como fue cayendo la actividad desde el 10 de diciembre. Por ahí diciendo que no habrá más obra pública y no habrá viviendas sociales y que las viviendas sociales la manejen los desarrolladores es una falta total de respeto hacia los distintos IPV de la provincia", comentó Segura, quien además destacó que aún cuentan con el apoyo del gobierno de la provincia y que buscan terminar las obras que se están ejecutando en la provincia.

"Hoy tuvimos una reunión con el ministro (Sergio) Camacho, tenemos la propuesta ahí a ver si podemos solucionar a más tardar esta semana porque a Salta la liquidó este tema", explicó.

Cabe aclarar que según el comunicado de la CPC y la CAME, en todo el país hay obras que están pendientes o impagas desde octubre de 2023, lo que empeora de forma notoria la situación, ya que lleva varios meses en stand by.

La situación de las empresas en Salta

Bajo esta circunstancias surge la duda de cuantas pequeñas y medianas empresas podrían quebrar en la provincia, ya que no se les está pagando y están sin trabajar. Juan Carlos Segura explicó cómo es el contexto en Salta.

"En la cámara tenemos 60 asociados y siempre digo que cada empresa es un mundo y que no estoy en las finanzas de cada una pero que todas están en la cuerda floja, tratando de terminar las obras para barajar y dar de nuevo, pero sin dudas la situación es muy complicada", comentó demostrando que Salta está en la misma línea que las empresas de todo el país, algunas tratando de seguir y otras al borde de la quiebra, según el comunicado de las entidades citadas anteriormente.

El desempleo que genera

Si bien la CPC y la CAME aseguran que 500 mil personas se dedican a la obra pública en Argentina yh todos podrían quedarse con las manos vacías, en Salta el número es claramente menor aunque no por eso mejor.

"Más o menos ya se quedaron sin trabajo 7.000 personas y de ahí tenes que saber que la minería o el sector privado no puede incorporar a todos, porque la minería no puede incorporar a muchos porque no todos tienen las aptitudes físicas para trabajar en las condiciones que ellos lo hacen, por eso la situación es cada día peor", señaló Segura y además comentó que de esos 7 mil desempleados la minería podría incorporar al 30%, es decir que solo 2.100 podrían trabajar y 4.900 se quedarían a la deriva y sin otra alternativa que buscar otro empleo.

"Es muy complicada la situación y los funcionarios nacionales creen que todo lo solucionan en un banquillo sentados a 1400 kilómetros de acá y no es así, la realidad es otra, explicó.

Obras sin terminar en la provincia

Juan Carlos Segura aclaró que las obras que más dan empleo son las viviendas y que muchas están sin terminar, pero que no son las únicas, ya que hay de distintos tipos que se encuentran a un 95% otras a un 80% y otras a un 30%.

"Ellos pretenden que los desarrolladores terminen las viviendas o que las vendan y el banco hipotecario las comercialice, por eso nosotros ya no tendríamos influencia en eso", dijo.

Cómo continuará la situación

"Veo un panorama muy complicado, muy difícil. La solución ideal es que podamos volver a la situación anterior del 10 de diciembre para tener trabajo y un futuro seguro con las viviendas ejecutándose, el único camino es que vuelvan a habilitarnos el pago y sentarnos a charlar a ver de que forma podemos terminar las casas", comentó el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta

"El sol sale para todos y tenemos oportunidades todos, podemos seguir trabajando con el estado o en la minería o en emprendimientos privados. Hasta eso la situación va a ser complicada. Todo lo que viene de ahora en más es algo que recién vamos a ver después de marzo", concluyó Juan Carlos Segura.