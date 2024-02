Messi habló de su ausencia en Hong Kong y el Inter Miami juega otro amistoso

Lionel Messi arribó este martes a Japón con el Inter Miami y se refirió a la polémica que se generó en Hong Kong por su ausencia en el último amistoso por lesión, mientras que remarcó que "es cosa del fútbol" y que se encuentra "muchísimo mejor" de cara al próximo partido del conjunto estadounidense.

“Lamentablemente, es cosa del fútbol, en cualquier partido puede pasar de tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar. Quería estar y más cuando se trata de este tipo de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por vernos”, expresó Messi en conferencia de prensa.

El Inter Miami se impuso por 4 a 1 ante Hong Kong XI pero la principal noticia fue la ausencia de Messi, quien estuvo en el banco pero no sumó minutos, mientras que el entrenador Gerardo "Tata" Martino explicó que el motivo fue una inflamación en el aductor.

Messi venía de jugar un puñado de minutos frente al Al Nassr, en la aplastante goleada por 6 a 0 del conjunto árabe, pero este domingo directamente se quedó fuera del encuentro y los hinchas presentes en el estadio cerraron el amistoso con una lluvia de silbidos en clara muestra de enojo.

“Ojalá podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y pueda estar presente como lo hago siempre que puedo, pero la verdad es una lástima que no haya podido participar. Hoy vamos a entrenar, voy a probar nuevamente”, señaló la "Pulga".

El Inter Miami se enfrentará este miércoles desde las 7 (hora argentina) con el Vissel Kobe en Japón, pero la presencia del rosarino continúa en duda.

“La verdad que tengo unas buenas sensaciones en comparación con días anteriores y, dependiendo de como vaya, veré si juego. No sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo”, remarcó Messi.