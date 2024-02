Benedetto liquidó a Jorge Almirón y a los últimos técnicos que pasaron por Boca

El delantero de Boca Darío Benedetto, quien regresó al gol en la victoria frente a Tigre por la Copa de la Liga, elogió al entrenador Diego Martínez y deslizó una crítica a los anteriores técnicos que tuvo el club, sin mencionar a ninguno.

"Tengo 33 años y no me las sé todas: sigo aprendiendo todos los días. Hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador. Martínez es una persona transparente y está con el que juega y con el que no juega. Eso se nota mucho en el equipo", indicó el atacante.

Y añadió: "Uno tiene que tratar de ser positivo, escucharlo y hacer lo que él quiere. Hacía rato que no teníamos un técnico que conviviera con el equipo, que hablara con el que está pintado y con el que juega todos los partidos", se despachó el Pipa, con un claro tiro por elevación a Almirón, pero también a Sebastián Bataglia y Hugo Ibarra, los entrenadores anteriores del equipo de la Ribera.

En esa línea, volvió a destacar al grupo de trabajo de Martínez: "Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo, nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha, pero se ve reflejado eso".

En cuanto a su vuelta al gol, el atacante señaló: "Estoy contento, porque la verdad es que hacía rato que no podía convertir y ojalá que podamos seguir así".

Otro que en la misma línea salió en las últimas horas a "castigar" a Almirón fue el ex-Boca Diego "Pulpo" González. "Si fue decisión del entrenador que ni juegue por cuatro meses, la vida siempre te da revancha y voy a tener la oportunidad de demostrar que conmigo se equivocó", expresó en la previa del partido de su actual equipo, Unión Española de Chile, ante el Colo Colo que hoy dirige Almirón.