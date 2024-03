Solicitan precaución al transitar hacia El Naranjo

Una vez más, los pobladores de El Naranjo sufrieron las consecuencias de las últimas tormentas y quedaron atrapados por horas sin poder entrar ni salir. Apenas lo permitieron las condiciones climáticas, el personal de Vialidad trabajó para restablecer el estado calamitoso en que quedó el camino, en especial por la zona donde pasan las cañerías de TGN.

Mientras tanto, pidieron a los conductores que circulen con absoluta precaución y a no más de 20 o 25 kilómetros por hora.

Desde un primer momento en que las lluvias comenzaron a hacer varios estragos, el camino se volvió a cortar y lo derribó al puente. Pero, lo importante es que la buena predisposición de la gente de Vialidad y TGN, han tratado de darle una solución a ese paso.

El camino destruido tras la última tormenta.

Funcionarios de Vialidad explicaron que se trata de una solución precaria ya que es imposible poder dar una solución definitiva "por ahora". Sin embargo se está arreglando el paso y se está haciendo un bacheo, porque la creciente dejó unas cárcavas enormes, lo que impidió la circulación.

Después que llovió nuevamente los trabajos se retomaron para resolver el tema que ya lleva su tiempo.

Precaución y ritmo lento

Para llegar al Naranjo, el camino de ocho kilómetros está afectado prácticamente en un 80%. La parte más crítica, es por donde pasan las cañerías de TGN.

Los encargados de estos trabajos de reparación recalcaron que deberán conducir con mucha precaución. "Le pedimos a la gente del Naranjo que por favor siempre transite con cuidado y más aún cuando es de noche y a veces llueve en otros lugares, no en la zona, pero la creciente llega y vuelve a cortar el camino. Entonces hasta que no haya una solución definitiva, no queda otra que hacer parches tras parches", indicaron.

Convenio

Para subsanar dicha problemática, los funcionarios indicaron que "hasta que logremos resolver este tema, se hizo un convenio con vecinos de la zona de Pozo Verde y El Naranjo, para obtener el paso y poder sacar el ripio en el río del Naranjo". Esta iniciativa, afortunadamente está resolviendo el problema, porque la gente de Vialidad ya no tiene que recorrer grandes distancias para proveerse del ripio y de todo lo que le hace falta para la reparación del camino.

"Si bien, el camino quedó destrozado lado a lado por el paso del agua, ahora está transitable, pero por favor, les rogamos transitar con cuidado hasta tanto finalice la época de lluvia, después ya veremos la manera de hacer un buen badén, similar al badén que está en Horcones, que ha soportado innumerables aluviones y ahí sigue firme y transitable", aseguraron.

Dentro de todos los problemas que causaron las lluvias se destacó el accionar inmediato de TGN, Refinor, Vialidad. Tras la destrucción del paso, al otro día a primera hora se hicieron presentes los responsables de TGN, y quedaron de acuerdo para ver la manera de resolver definitivamente este problema, a través de un proyecto que va a presentar Vialidad que tiene que ver con la creación de un badén bien hecho, para que la gente por fin pueda ir y venir de manera tranquila.