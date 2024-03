Tras la tragedia en la Av. Paraguay: realizan intensos controles viales en la zona

Luego de la tragedia vial del pasado domingo, en la Avenida Paraguay, que se llevó la vida de tres jóvenes, que fueron impactados por un ebrio al volante, hoy se pueden ver intensos controles en la zona. Se trata de un trabajo que lleva adelante la policía de la provincia, quiénes se apostaron en ambas manos de la zona, frente a los boliches bailables y a unos metros del lugar del hecho. Se desarrollarán las 24 horas y se hacen controles de alcoholemia sobre todo por la noche.

De acuerdo a la información aportada por la dirección de Seguridad Vial de la Policía, los mismos se están realizando hace 3 jornadas, durante todo el día, con reducciones en horas pico, para evitar dificultar y perjudicar a la gente que debe trabajar o hacer sus actividades. Gracias a estas tareas en el lugar se recuperaron motocicletas y celulares sustraídos y se retuvo un arma de fuego versa.

En lo que va del año, 33 personas perdieron la vida en siniestros viales. En el mismo periodo del año pasado a esta altura se contabilizaron 38 muertes en las mismas circunstancias.

En diálogo con El Tribuno, el director de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, detalló: “Estamos llevando adelante estos controles, y buscamos molestar lo menos posible, por eso hay horas pico en las que no se pueden hacer para no entorpecer ni perjudicar a la gente que debe ir a sus trabajos o actividades”.

Y contó: “Hacemos los controles de alcoholemia sobre todo durante la noche. Además, en estos días de control en la Avenida Paraguay, la vial recuperó motocicletas sustraídas, celulares, y un arma versa en manos de una persona mayor de edad, quién circulaba en una camioneta de alta gama. No tenia autorización para la portación de la misma. Generalmente la gente que tiene autorizado el transporte de las mismas, debe hacerlo de la forma adecuada. Luego del procedimiento fue trasladado a la dependencia de la zona, ya que no tenía la documentación, quedo demorado, hasta la disposición de la fiscalía”.

Los controles se realizan las 24 horas

Asimismo, el director de Seguridad Vial, remarcó que los controles se realizan las 24 horas y en horarios picos se hace reducción de velocidad y prevención. Cuando hay menos circulación se interviene en los tres carriles, sobre todo por la noche. “La idea es no entorpecer a la gente que circula para ir a trabajar”, aseguró.

Ante la consulta de porqué se implementan recién ahora, afirmó: “Los controles se hicieron siempre, pero no durante las 24 horas como lo estamos haciendo en estos días. Ya que tenemos que abarcar también la Avenida Bolivia, Tavella, Ex Combatientes de Malvinas, ruta 26, circunvalación, y rutas nacionales y provinciales. Esto porque la estadística nos venia marcando que los siniestros más grandes se dieron en rutas”. Y añadió: “Recuerden que en Lumbreras se produjo un siniestro entre un camión y un colectivo de Andesmar, con tres victimas fatales. Eso ocurrió este año”.

Los viernes y sábados se registran más personas alcoholizadas

Además, Adrián Sánchez Rosado, destacó que para ser más eficientes en el trabajo de controlar, se van moviendo de punto a punto. Teniendo en cuenta que en Salta hay al menos 12 boliches, 22 bares, pubs, zona de balcarse y la terminal, en donde todos los días hay movimiento nocturno. Siendo los días viernes y sábado, cuando encuentran mayor cantidad de gente en estado de ebriedad.

Respecto a los últimos operativos de controles que están realizando. Contó que tan sólo ayer se hicieron más de 20 alcoholemias positivas. “Ayer hubo bares pero no tantos, ya saben que estamos y toman más conciencia. En general, esto pasa en la ciudad”, afirmó.

Luego, aseguró que los controles en la Avenida Paraguay, van a continuar las 24 horas, y expresó: “Es triste que tengamos que hacer esto para que la gente sea más responsable y tenga más respeto por el otro. Vemos que no hay una cultura vial, el que maneja sabe que no lo hace bien. Somos todos los usuarios de la vía pública, quiénes deben respetar, las banquinas no son lugares para caminar”.

El objetivo es salvar vidas

Sobre los controles el funcionario, dijo: “Cuando nosotros realizamos nuestro trabajo, los ciudadanos deben entender que el objetivo es más que nada salvar vidas. Vemos que muchas vidas podrían salvarse, pero la gente sigue sin tomar conciencia. La mayoría de los siniestros viales se producen por el exceso de velocidad, consumo de alcohol y falta de uso de cinturón y casco”.

Y adelantó que van a estar presentes haciendo los controles y trabajando en la prevención todos los días. “Hace falta una nueva cultura vial, porque observamos negligencias reiteradas y necesitamos un granito de arena de la comunidad”, finalizó Adrián Sánchez Rosado.