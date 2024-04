VIDEO Le robaron la moto a metros de la Comisaría de Campo Quijano y le pidieron 50 mil pesos si la quería recuperar

Una mujer sufrió el robo de su motocicleta a metros de la Comisaría de Campo Quijano. Desesperada por la pérdida del vehículo con el cual va a trabajar y se moviliza en forma diaria, publicó en una red social el robo para ver si algún vecino de la ciudad había podido ver su moto e informarle. Esto fue utilizado por el “supuesto” ladrón para pedirle 50 mil pesos si deseaba volver a tener en su casa el vehículo. La conversación con el extorsionador dura unos tres minutos y quedó reflejada en un video que uno de sus familiares grabó para denunciar la nueva modalidad que se está implementado desde hace un tiempo a esta parte en el “Portal de los Andes”.

Esta denuncia no es la primera, ya que después de que se viralizó la conversación, y los diferentes portales dieron a conocer la noticia, se supo que varios vecinos de Campo Quijano y del Valle de Lerma sufrieron algo parecido.

“Yo quiero una moneda para mí para que puedas rescatar tu moto”, comienza el diálogo del supuesto ladrón con la dueña de la motocicleta que fue robada a maestros de una Comisaría. “Cómo hacemos para que yo pueda tener mi moto otra vez”, le responde la mujer, a lo que el extorsionador le responde “50 mil pesos es lo que quiero, no es mucho”.

“Está bien, cómo hacemos, yo tengo los 50 mil en mi cuenta”, le dice la damnificada. “La plata en la mano yo no te la voy a aceptar, madre, yo quiero cerrar, te dejo la moto y sigo mi camino”, le expresa el malviviente. “La dejás acá en el Barrio San Jorge donde yo vivo”. “Bueno yo te la dejo a la moto. ¿Tienes 50 mil ya?“, le pregunta el supuesto ladrón a la vecina le responde que sí, “bueno los vas a tener que depositar en una cuenta si quieres la moto, yo te la llevo y te la dejo, primero me depositas 25 mil, cuando te la dejo en el lugar acordado me envías los otros 25 mil, de acuerdo?”, le dice el extorsionador. Al ver que levantaba la sospecha con la propuesta, vuelve a inferir: “Decime si quieres la moto o sino cortamos la llamada”. La señora vuelve a decirle que acepta su propuesta. “Te envío la plata a esa cuenta que vos me vas a mandar y después la otra mitad en el punto de encuentro que vamos a acordar en el barrio”. “Perfecto, no me haga perder tiempo”, señala, y ella vuelve a responder: “No te quiero hacer perder tiempo, quiero recuperar lo mío, como me vas hacer esto”. “Por eso le estoy diciendo, si tiene los 25 mil hacemos ya las cosas”.

El extorsionador dejaba en claro que una vez que reciba los 25 mil para la devolución de la moto iba a desaparecer, ingresar al celular de la mujer y sacarle el dinero, los contactos. “Ahora decime ya estoy adentro de mi cuenta”, le expresa la mujer. ¿El alias le paso?”, “Sí, el alias”, indica la extorsionada. “La c de casa, la o, coca, punto la r, la d y la e, ahí confirmame que es de Salta”, finaliza la grabación de la llamada.

La vecina luego le contó cómo terminó la historia a La Llave del Portal de Campo Quijano.

"Esta es la primera llamada que me hace este chico (con acento caribeño, posiblemente colombiano ya radicado en la Argentina) pidiéndome esa cantidad, luego me corta. Después que radicamos la denuncia, a los 10 minutos me vuelve a llamar, también de número privado, pero era otra persona mayor con la misma tonada. Me pedía $10 mil. Me dijo que él sabía que yo había hecho la denuncia porque tiene contacto con el comisario, y que necesitaba despejar la zona para poder hacer la entrega, y que la moto se encontraba en un desarmadero", le contó la vecina al portal.

"Me dijo que ellos se dedican a esto, a robar; yo le contesté que soy una trabajadora, no ando robando, y le dije: ‘Vos me estás cobrando algo que es mío'. Al final le pedí una foto de la moto. Como no me la pasaron corté. Recibí 7 llamadas más después de esa", finalizó la mujer sobre cómo la intentaron extorsionar luego de robarle la moto.

Esta grabación dada a conocer por la vecina de Campo Quijano demuestra que en las redes sociales pulula gente inescrupulosa que buscan sacar rédito de una inconveniente como le ocurrió a ella, en este caso el robo de la motocicleta la cual quería recuperar.